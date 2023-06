Polizei nimmt Stripper mit Scheinwaffe fest

In Frankfurt am Main überwältigte und fesselte die Polizei unter Bedrohung mit der Schusswaffe einen zu einem Junggesellenabschied bestellten Stripper in amerikanischer Polizeiuniform und mit (Spielzeug-)Sturmgewehr.

Wer sich bewusst ein martialisches, Furcht einflößendes Outfit zulegt, sollte die möglichen Reaktionen der Bevölkerung bis hin zu einem Polizeieinsatz bedenken. Dass es unangenehme Folgen haben kann, mit einem Sturmgewehr durch die Straßen zu laufen, auch wenn es sich nur um eine Spielzeugwaffe handelt, musste kürzlich ein für einen Junggesellenabschied gebuchter Stripper in Frankfurt erfahren.

Zeugen meldeten Gefahr durch bewaffnete Person

Es war ein etwas skurriler Einsatz der Polizei in Frankfurt am Main: Anwohner der Straße „Oeder Weg“ hatten der Polizei telefonisch eine verdächtige Person gemeldet. Diese sei in amerikanischer Polizeiuniform, mit einem Helm auf dem Kopf und mit einem Sturmgewehr bewaffnet in ihrer Nachbarschaft unterwegs.

Stripper in Uniform löste Polizeieinsatz aus

Ein Kommando der Polizei machte sich - verteilt auf mehrere Funkstreifenwagen - auf den Weg und konnte den verdächtigen Uniformträger schließlich ausfindig machen. Die Kleidung der Person entsprach der Beschreibung der Zeugen. Die Polizei konnte aufgrund des martialischen Auftretens eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht ausschließen.

Uniformträger überwältigt und gefesselt

Der leitende Polizeibeamte gab daher die Anweisung zur Festnahme. Einer der Polizisten zog daraufhin seine Schusswaffe, weitere Polizisten brachten die verdächtige Person zu Boden, legten ihr Handschellen an und nahmen sie fest. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen Stripper, der auf dem Weg zu einem Junggesellenabschied war. Dort wollte er die versammelte Gesellschaft mit seinem Outfit in Wallung bringen.

Aus Sicht der Polizei bestand unklare Gefährdungslage

Die Polizeibehörde erklärte später, dass man sich bei dem Einsatz nicht sicher gewesen sei, mit wem man es zu tun hatte. Die Möglichkeit einer bloßen Maskerade sei zwar bereits vor der Festnahme in Betracht gezogen worden, das Vorliegen einer tatsächlichen Gefahrenlage habe jedoch aufgrund der täuschend echt aussehenden Schusswaffe nicht ausgeschlossen werden können. Deshalb sei man auf Nummer sicher gegangen und habe den Einsatz als Abwehrmaßnahme gegen eine möglicherweise bestehende Gefahrenlage durchgeführt.

Martialische Wirkung unterschätzt

Der Betroffene selbst hatte laut Polizeibericht die martialische Wirkung seines Auftretens offensichtlich unterschätzt. Er sei nicht davon ausgegangen, dass die mitgeführte Gewehrattrappe von Passanten als reale Bedrohung wahrgenommen werden könnte.

Einsatz könnte für den Stripper teuer werden

Interessant dürfte die Frage werden, wer die Kosten des Einsatzes zu tragen hat. Diese können nach den Polizeigesetzen der Länder unter bestimmten Voraussetzungen der den Einsatz auslösenden Person auferlegt werden, insbesondere wenn diese den Einsatz schuldhaft provoziert hat. Nicht auszuschließen ist darüber hinaus, dass dem Stripper ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt wird.

Tragen von Scheinwaffen ist Ordnungswidrigkeit

Nach § 42a WaffenG i.V.m. Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 WaffenG ist das Tragen sogenannter Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit untersagt und wird mit einem Bußgeld in Höhe bis zu 10.000 Euro geahndet. Als Anscheinswaffen definiert das Gesetz Schusswaffen, die nach ihrer äußeren Form und nach ihrem Gesamterscheinungsbild den Anschein echter Feuerwaffen hervorrufen. Ob das von dem Stripper mitgeführte Fake-Sturmgewehr tatsächlich diese Qualität hatte, müsste gegebenenfalls geprüft werden.

Polizeieinsätze wegen Scheinwaffen in der Praxis häufig

Ein Sprecher der Polizei erklärte, der aktuelle Fall sei zwar auf den ersten Blick ins Kabinett der eher skurrilen Kuriositäten einzustufen, Vorfälle dieser Art seien in der Praxis aber keineswegs selten. In Frankfurt werde die Polizei mehrmals im Monat wegen möglicher Gefahren durch waffentragende Personen alarmiert. Auch wenn die Waffen sich im Nachhinein häufig als Fake erweisen würden, bedeuteten die dadurch ausgelösten Einsätze für die beteiligten Beamten immer eine erhebliche psychische Belastung, da sie die Möglichkeit einer echten Gefahrenlage in Betracht ziehen müssten. Die Polizei befürwortet daher in solchen Fällen die Verhängung spürbarer Bußgelder mit abschreckender Wirkung.