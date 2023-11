Kein lebenslanges Wohnrecht im „Hotel Mama”

Mehr als 40 Jahre „Hotel Mama“ sind genug. Nach der Entscheidung eines italienischen Gerichts, sind über 40 Jahre alte Söhne verpflichtet, aus dem Elternhaus auszuziehen und sich um eine eigene Wohnung zu bemühen.

„Bamboccini“ (Riesenbabys) – so nennt man in Italien erwachsene Kinder, die sich strikt weigern, aus dem kuscheligen Elternhaus auszuziehen. Ein italienisches Gericht hat nun einer Mutter recht gegeben, die ihre beiden 42 und 40 Jahre alten Söhne nicht mehr bei sich zu Hause haben wollte. Ausführlich berichtete hierüber die italienische Lokalzeitung „la Provincia Paese“

75-jährige Mutter hatte von ihren faulen Söhnen genug

Die inzwischen 75 Jahre alte Rentnerin hatte die Nase gestrichen voll. Ihre beiden 40 und 42 Jahre alten Söhne waren nicht dazu zu bewegen, freiwillig aus dem in der Nähe vom norditalienischen Mailand gelegenen „Hotel Mama“ auszuziehen. Sie genossen ihre Rundumversorgung durch ihre alte Mutter. Weder waren sie bereit Miete zu zahlen noch beteiligten sie sich finanziell am Lebensmitteleinkauf noch rührten sie auch nur den kleinen Finger, um ihrer betagten Mutter bei der Hausarbeit zu helfen.

Rentnerin verklagte ihre Kinder auf Verlassen des Elternhauses

Nachdem auch die energischen Aufforderungen der Mutter, das Elternhaus zu verlassen, nichts fruchteten, verklagte die Rentnerin ihre beiden berufstätigen Söhne vor Gericht auf Verlassen des Elternhauses. In der Klageschrift wies der Anwalt der Mutter darauf hin, dass die beiden Söhne sich auch an den Kosten für Strom, Gas und Wasser nicht beteiligten, nicht zur Instandhaltung der Immobilie beitrugen, abends gerne feiern gehen, nachts spät nach Hause kommen und das gesamte Haus in Unordnung bringen.

Wohnrecht im Elternhaus währt nicht ewig

Die zuständige Richterin zeigte keinerlei Verständnis für die Einwendungen der nach ihrer Auffassung renitenten Söhne. Diese meinten, es sei in der Gegend um Mailand nahezu unmöglich, eine geeignete Wohnung zu finden. Die Richterin räumte zwar ein, dass der Verbleib im Elternhaus zu Beginn der Volljährigkeit noch Bestandteil der Unterhaltspflicht der Eltern sein könne, diese Verpflichtung finde ab einem bestimmten Alter der Kinder eine natürliche Grenze.

40 Jahre „Hotel Mama“ sind definitiv genug

Auf eine feste Altersgrenze für die Dauer des Wohnens im „Hotel Mama“ wollte die Richterin sich zwar nicht festlegen, mit über 40 Jahren sei die Altersgrenze aber definitiv überschritten. Die Richterin der norditalienischen Stadt Pavia verurteilte die beiden Söhne zum Verlassen des Elternhauses und setzte ihnen eine Frist zum Auszug bis zum 18.12.2023. Noch vor dem Weihnachtsfest müssen sie also ihr geliebtes Zuhause verlassen.

Hintergrund:

In Italien ist die Verweildauer der Kinder im Elternhaus traditionell eher hoch. Insbesondere Söhne nutzen die elterliche Versorgung gerne besonders lange. Nach einer Erhebung der EU-Statistikbehörde „Eurostat“ lag das Auszugsalter der Kinder in Italien im Jahr 2022 bei exakt 30 Jahren. Diese Personen heißen in Italien auch „Mammoni“ (Muttersöhnchen). In Europa liegt das Auszugsalter nur in Kroatien noch höher, nämlich bei knapp 35 Jahren. Hier dürften die wirtschaftliche Lage und der traditionell hohe Familienzusammenhalt eine Rolle spielen.





Rechtslage in Deutschland

In Deutschland können Eltern von ihren erwachsenen Kindern mit Vollendung des 18. Lebensjahres in der Regel den Auszug aus der elterlichen Wohnung verlangen. Das für minderjährige Kinder bestehende Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern gemäß § 1626 Abs. 1 S. 2 BGB endet ebenso wie die elterliche Sorge gemäß § 1626 Abs. 1 S. 1 BGB mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Damit enden auch die entsprechende Sorgeverpflichtung und das Recht des Kindes, in der elterlichen Wohnung zu leben. Aufgrund des elterlichen Hausrechts können die Eltern dem Kind dann den Verbleib in der elterlichen Wohnung untersagen. Inwieweit die Eltern dennoch verpflichtet sein können, dem Kind noch eine gewisse Zeit ein Wohnrecht (Naturalunterhalt) zu gewähren bzw. eine Wohnung zu finanzieren, ist dann eine Frage des Unterhaltsrechts.





