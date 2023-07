Kanada: Teurer Vertragsabschluss per Emoji

Ein Gericht hat einen kanadischen Landwirt zur Zahlung von rund 56.500 EUR verurteilt, weil er ein Vertragsangebot mit einem „Daumen hoch“-Emoji verbindlich angenommen haben soll.

Die Kommunikation mit Emojis ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Weltweit verständigen sich Smartphone- und Internetnutzer mit Hilfe der praktischen Piktogramme. Oft klappt die Verständigung auch problemlos, denn die Bedeutung ist oft eindeutig. Neu ist jedoch, dass nun ein Gericht ein Emoji rechtlich als wirksame Annahmeerklärung eines Vertragsangebots bewertet hat.

Getreidehändler bot kanadischen Bauern Kauf von Flachs an

Das kanadische Gericht hatte über eine Klage des kanadischen Unternehmens „South West Terminal“ zu entscheiden. Das Unternehmen handelt mit landwirtschaftlichen Produkten. Ein Einkäufer des Unternehmens hatte im März 2021 Textnachrichten an eine Vielzahl kanadischer Landwirte versandt. Die Nachrichten enthielten das Angebot, im Herbst 2021 86 Tonnen Flachs zum Preis von 17 kanadischen Dollar pro Bushel (Maßeinheit für ca. 25 Kilogramm) zu kaufen.

Vertragsangebot mit „Daumen-hoch-Emoji“ beantwortet

Ein Landwirt setzte sich daraufhin mit dem Einkäufer in Verbindung und besprach mit ihm telefonisch die Bedingungen eines möglichen Geschäfts. Der Einkäufer sagte zu, dem Landwirt per Textnachricht einen vollständigen Vertragstext als Vertragsangebot zu übersenden. Die hierauf entsprechend der telefonischen Abrede versandte, mit der Unterschrift des Absenders versehene Textnachricht enthielt die Bitte um Bestätigung des Vertragsabschlusses. Der Landwirt antwortete ohne weiteren eigenen Text mit dem bekannten „Daumen hoch“-Emoji.

Landwirt verneint Vertragsabschluss

Bis zum vorgesehenen Liefertermin gab es keinen weiteren Kontakt zwischen den Parteien. Die Parteien hatten jedoch in der Vergangenheit bereits ähnliche Geschäfte miteinander abgewickelt. Zum vereinbarten Liefertermin erfolgte keine Lieferung durch den Landwirt. Als das „South West Terminal“ die Lieferung beim Landwirt anmahnte, zeigte sich dieser verwundert. Aus seiner Sicht war kein Vertrag zustande gekommen.

„Daumen-hoch-Emoji“ lediglich als Empfangsbestätigung?

Der Landwirt erklärte hierzu, dass er mit dem „Daumen hoch“-Emoji lediglich den Erhalt des Angebots, nicht aber dessen Annahme habe bestätigen wollen. Ob er den angebotenen Vertrag tatsächlich abschließen wolle, habe er zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Er habe sich den endgültigen Vertragsabschluss noch überlegen wollen. Letztlich habe er angesichts der volatilen Preissituation auf dem Flachsmarkt einem Vertragsabschluss nicht näher treten wollen.

Landwirt auf Schadenersatz verklagt

Der Landwirt hatte die Rechnung ohne die kanadische Justiz gemacht. Die „South West Terminal“ beschloss, Klage einzureichen. Die Preise für Flachs hatten sich in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt. Die Klägerin sah sich gezwungen, den Flachs zu einem höheren Preis anderweitig zu beschaffen und verlangte die Differenz zu dem dem Landwirt angebotenen Preis als Schadenersatz.

Übersendung des Vertragstextes als verbindliches Vertragsangebot

Das zuständige kanadische Gericht ließ sich von der Argumentation der „South West Terminal“ überzeugen. Der an den Landwirt von der Klägerin per Textnachricht übersandte Vertragstext beruhe auf zuvor telefonisch ausgehandelten Vertragsbedingungen. Die Parteien hätten die anschließende Übersendung des Vertragstextes durch die Klägerin vereinbart. In der entsprechend der Vereinbarung erfolgten Übersendung liege ein wirksames Angebot mit dem textlich wiedergegebenen Vertragsinhalt.

„Daumen-hoch-Emoji“ als wirksame Vertragsannahme

Die Antwort des Landwirts in Form eines "Daumen hoch"-Emojis konnte nach Ansicht des Gerichts von der Klägerin nicht anders als eine Zustimmung zu dem übersandten Vertragstext und damit als Annahme des Vertragsangebots verstanden werden. Dies gelte umso mehr, als die Parteien bereits zuvor Geschäfte miteinander getätigt hätten, bei denen der Beklagte den Vertragsschluss häufig mit einem einfachen „O.K.“ oder „Yup“ bestätigt und anschließend wie vereinbart geliefert habe. Das „Daumen hoch“-Emoji entspreche dieser Form einer knappen Vertragsbestätigung durch den Beklagten.

Emojis als Teil einer neuen Realität

Die Argumentation des Landwirts, dass ein Emoji nicht eine Vertragsunterschrift ersetzen könne, ließ das Gericht nicht gelten. Die Verwendung solcher Zeichen und Piktogramme auch bei einer geschäftlichen Kommunikation sei inzwischen üblich geworden. Eine förmliche Unterschrift sei für einen Vertragsabschluss nicht erforderlich. Der „Daumen-hoch-Emoji“ stehe heute in der gesamten westlichen Kultur als Symbol für Einwilligung und Zustimmung. Als Ersatz für eine Vertragsunterschrift habe es sich zwar noch nicht allgemein durchgesetzt, im konkreten Fall bringe es aus Sicht des Empfängers aber in eindeutiger Weise das Einverständnis mit dem übersandten Angebot zum Ausdruck. Ergänzend fügte das Gericht hinzu, Emojis seien Teil einer neuen Realität.

„Emoji-Unterschrift“ kostet den Landwirt 56.500 Euro

Im Ergebnis verurteilte das Gericht den beklagten Landwirt daher wegen Verletzung der verbindlich eingegangenen Lieferverpflichtung zur Zahlung des der Klägerin entstandenen Schadens in Höhe des aufgrund der eingetretenen Teuerung für die bestellte Menge Flachs zu zahlenden Mehrbetrages. Dieser betrug nach der Berechnung des Gerichts 82.200 kanadische Dollar, was ca. 56.500 EUR entspricht. Diesen Betrag muss der Landwirt als Schadenersatz an die Klägerin bezahlen.

Vorsicht bei der Verwendung von Emojis im internationalen Geschäftsverkehr

Ob deutsche Gerichte in Zukunft ähnlich urteilen werden, erscheint nicht unbedingt wahrscheinlich. Die Bewertung eines Emojis als verbindliche Vertragsannahme dürfte spätestens bei der Frage des Rechtsbindungswillens auf Vorbehalte stoßen. Dennoch sollten auch deutsche Unternehmen aufhorchen. Im internationalen Geschäftsverkehr könnte das Urteil durchaus Beachtung finden. Bei der Verwendung von Emojis ist daher in Zukunft Vorsicht wohl besser als Nachsicht.