Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte ist ein gemeinnütziger Verein, der Spenden von Anwälten für Anwälte sammelt. Erleidet ein Rechtsanwalt einen schweren Schicksalsschlag wie z.B. eine Krankheit und wird dadurch berufsunfähig, springt sie ein. Der Verein für Solidarität unter den Anwälten besteht bereits seit 1885 und unterstützen nicht nur Anwälte sondern auch deren Witwe(r)n oder Kinder.

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte ist ein gemeinnütziger Verein, der Spenden von Anwälten für Anwälte sammelt. Erleidet ein Rechtsanwalt einen schweren Schicksalsschlag wie z.B. eine Krankheit und wird dadurch berufsunfähig, springt sie ein. Der Verein für Solidarität unter den Anwälten besteht bereits seit 1885 und unterstützen nicht nur Anwälte sondern auch deren Witwe(r)n oder Kinder.

Die „Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte“ ruft auch in diesem Jahr in einer Weihnachtsaktion zu Spenden und zur Mitteilung über Anwälte in Notsituationen auf.

Hilfe von Anwälten für Anwälte

Die Hülfskasse ist eine geschichtsträchtige Ergänzung der Solidargemeinschaft: Ursprünglich sollten die Kammern selbst „Fürsorgeeinrichtungen für Rechtsanwälte und deren Hinterbliebene (...) schaffen“. In vier deutschen Kammerbezirken hat die 1885 gegründete „Hülfskasse für Deutsche Rechtsanwälte“ heute noch diese Funktion. Als gelebte Solidarität hilft die Hülfskasse aber in allen 28 Kammerbezirken Deutschlands, nicht nur im Bereich der Mitgliedskammern.

Weihnachtsspendenaktion 2018 für bedürftige Kolleginnen und Kollegen

Die Hülfskasse ruft auch in diesem Jahr zu Spenden zugunsten von bedürftigen Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten sowie für deren Familien und Hinterbliebenen auf. Im Jahr 2017 gingen bei der Hülfskasse aufgrund der großen bundesweiten Hilfsbereitschaft Spenden in Höhe von insgesamt rund 204.500 Euro ein. Hierdurch konnten 186 bedürftige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie deren Familien mit einer Spende zu Weihnachten geholfen werden.

Beispielsweise erhielten die Witwe und die drei hinterbliebenen Kinder eines Rechtsanwalts eine Weihnachtsspende. Damit konnte die Mutter unter anderem die teure, aber dringend notwendige Zahnbehandlung ihrer Tochter finanzieren.

Auch kleine Spendenbeträge sind willkommen

Über das Online-Formular auf der Webseite www.huelfskasse.de kann man unkompliziert spenden. Auch kleine Beträge sind willkommen.

Außerdem bittet der Vorstandsvorsitzende darum, für eine Unterstützung in Frage kommende Personen auf die Hülfskasse aufmerksam zu machen. Die Hülfskasse unterstützt in Notsituationen, die z. B. durch Alter oder Krankheit entstanden sind.

Spendenkonto: Deutsche Bank Hamburg IBAN: DE45 2007 0000 0030 9906 00 BIC: DEUT DEHH XXX Die Spenden an die Hülfskasse sind steuerabzugsfähig. Steuer-Nr. 17/432/06459 Kontakt: Kleine Johannisstraße 6 , 20457 Hamburg, Tel.: (040) 36 50 79, Fax: (0 40) 37 46 45, E-Mail: info@huelfskasse.de

Facebook: facebook.com/huelfskasse

Emil-von-Sauer-Preis 2017

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte erhielt im Juni 2017 den Emil-von-Sauer-Preis vom Hamburgischen Anwaltverein. Dieser Preis wird alle zwei Jahre für besondere Verdienste innerhalb der Rechtsanwaltschaft verliehen.