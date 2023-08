Hilfsbereite Einbrecher

Ein ungewöhnlicher Fall von Hilfsbereitschaft: Ein Mieter hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Auf seine Bitte knackten 2 Einbrecher das Schloss seiner Wohnungstür und verschafften ihm so wieder Zugang zu seiner Wohnung.

Im Normalfall fürchten Wohnungsbesitzer kaum etwas mehr als die Anwesenheit von Einbrechern. In Erfurt kam es Anfang des Monats zu der kuriosen Situation, dass 2 Einbrecher dem Mieter einer Wohnung, nachdem dieser sich selbst ausgesperrt hatte, durch Öffnen des Türschlosses dazu verhalfen, seine Wohnung wieder betreten zu können.

Öffnung der Wohnungstür gelang problemlos

Die beiden jugendlichen Einbrecher waren zuvor in das Mehrfamilienhaus eingedrungen, in dem auch der ausgesperrte Mieter wohnte. Sie klingelten an dessen Wohnungstür, um auf diese Weise die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Bewohnern festzustellen. Da auf das Klingeln keine Reaktion erfolgte, nahmen die beiden Einbrecher an, es seien keine Personen in der Wohnung anwesend. Mittels der mitgeführten Einbruchsutensilien gelang es ihnen, die Wohnungstür zu öffnen.

Mieter konnte Einbrecher stellen

Die Überraschung der beiden Einbrecher war groß, als nach Öffnen der Wohnungstür der Mieter der Wohnung plötzlich vor ihnen auftauchte. Sie ergriffen Hals über Kopf die Flucht. Der nur leicht bekleidete Mieter entschloss sich zur sofortigen Verfolgung. Es gelang ihm, die beiden Einbrecher noch im Flur des Mehrfamilienhauses zu stellen.

Einbruchsopfer forderte Einbrecher zu erneutem „Einbruch“ auf

Schon während der Verfolgung der beiden Einbrecher hatte der Mieter bemerkt, dass die Eingangstür seiner Wohnung mit lautem Knall ins Schloss gefallen war. An die Mitnahme seines Wohnungschlüssels hatte er in der Hektik der Ereignisse nicht gedacht. Deshalb forderte er die von ihm gestellten Einbrecher freundlich auf, ihn zurück zu seiner Wohnung zu begleiten und ihm mit den mitgebrachten Einbruchsutensilien den Wiedereintritt in seine Wohnung zu ermöglichen.

Einbrecher mit Helfersyndrom?

Der höflich vorgebrachten Bitte des Wohnungsmieters wollten sich die beiden jugendlichen Einbrecher nicht widersetzen und begleiteten das Einbruchsopfer zurück zu seiner Wohnung. Dort knackten sie mit dem mitgebrachten Werkzeug wunschgemäß das Türschloss und verschafften dem Mieter auf diese Weise wieder den erwünschten Zugang zu seiner Wohnung.

Die erneute Flucht gelang nicht mehr

Nachdem der Mieter wohlbehalten in seine Wohnung zurückgekehrt war, ergriffen die beiden jugendlichen Einbrecher erneut die Flucht. Infolge der ihrem Opfer geleisteten Hilfe hatten sie allerdings viel Zeit verloren. In der Zwischenzeit befanden sich anderen Mietern alarmierte Polizeibeamte bereits in der Nähe des Hauses. Diesen vermochten die beiden Einbrecher nicht mehr zu entkommen.

Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls

Nach Feststellung der Personalien hat die zuständige StA gegen die beiden Einbrecher ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Die gezeigte Hilfsbereitschaft gegenüber dem Mieter wird die beiden Delinquenten vor einer Bestrafung kaum schützen. Ob sie infolge ihres - zumindest temporär - mieterfreundlichen Verhaltens auf Strafmilderung hoffen dürfen, ist zweifelhaft, aber auch nicht völlig auszuschließen. Wahrscheinlich haben die beiden durch ihre etappenweise altruistische Hilfeleistung gegenüber dem Mieter und den damit verbundenen Zeitverlust selbst zu ihrer anschließenden Ergreifung durch die Polizei beigetragen.