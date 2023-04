Gutgläubiger Erwerb eines Lamborghini auf Parkplatz

Kann man einen entwendeten Lamborghini zum Preis von 130.000 EUR durch einen nachts in einem Schnellrestaurant geschlossenen Kaufvertrag gutgläubig erwerben? Die Gerichte urteilten unterschiedlich.

Die Umstände des von einem sportwagenbegeisterten Lamborghini-Fan erworbenen Fahrzeugs waren merkwürdig bis zwielichtig. Immerhin hatten die Verkäufer des Lamborghini ordnungsgemäße Fahrzeugpapiere dabei. Darauf verließ sich der Käufer und durfte dies nach Auffassung des erstinstanzlich mit der Angelegenheit befassen LG auch. In der Berufungsinstanz entschied das OLG dann aber anders und ließ den Käufer leer ausgehen.

Lamborghini im Internet auf einer Verkaufsplattform angeboten

Die Geschichte des teuren Lamborghini-Kaufs begann mit einer Online-Annonce, in der der Lamborghini zum Kauf angeboten wurde. Ein Sportwagenfan aus dem Emsland fühlte sich von der Anzeige angezogen und äußerte Interesse. Hierauf meldeten sich bei ihm 2 Brüder, die das Fahrzeug nach ihren Angaben für einen in Spanien lebenden Eigentümer veräußern sollten.

Kaufpreis von 130.000 EUR auf Spielothek-Parkplatz vereinbart

Es kam zu einem Treffen auf dem Parkplatz einer Spielothek in Wiesbaden, bei dem die beiden Brüder das Fahrzeug zur Besichtigung mitführten. Sie wollten den Lamborghini jedoch nicht sofort übergeben, da dieser noch für die Hochzeitsfeier eines Freundes benötigt würde. Man vereinbarte einen Kaufpreis von insgesamt 130.000 EUR. 70.000 EUR sollte der Käufer in bar bezahlen, weitere 60.000 EUR sollten durch Inzahlungnahme eines im Eigentum des Käufers befindlichen älteren Lamborghini erbracht werden.

Kaufabwicklung nachts im Schnellrestaurant

Ein paar Tage später trafen sich die Beteiligten gegen 23:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Essen. Dort wurden Probefahrten mit beiden Fahrzeugen durchgeführt. Nachts gegen 1:00 Uhr wurde in dem neben der Tankstelle befindlichen Schnellrestaurant der schriftliche Kaufvertrag unterzeichnet. Der Käufer übergab den beiden Brüdern 60.000 Euro in bar sowie seinen gebrauchten Lamborghini. Im Gegenzug erhielt er den zum Kauf angebotene Lamborghini, die deutsche Original-Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II sowie einen Dekra-Prüfbericht.

Zulassungsstelle verweigert Ummeldung

Als der Käufer das Fahrzeug auf seinen Namen anmelden wollte, geschah, was geschehen musste: Die Zulassungsstelle verweigerte die Ummeldung, weil das Fahrzeug sich in der Fahndungsliste befand. Wie sich herausstellte, hatte der Lamborghini im Eigentum eines spanischen Halters gestanden, der den Lamborghini an eine Agentur vermietet hatte. Diese hatte das Fahrzeug an private Interessenten weitervermietet. Ein Mieter hat dann das Fahrzeug unterschlagen und nicht mehr zurückgegeben.

Emsländer auf Herausgabe des Lamborghini verklagt

Die gegen den Käufer gerichtete Klage des ursprünglichen spanischen Eigentümers auf Herausgabe des Fahrzeugs scheiterte in 1. Instanz vor dem LG. Nach Auffassung des LG hatte der Beklagte gemäß §§ 929 Satz 1, 932 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB gutgläubig Eigentum an dem Fahrzeug erworben. Ihm sei die Original-Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II übergeben worden. Die dort enthaltenen Angaben hätten der Realität entsprochen. Auch die sonstigen Umstände waren nach Auffassung des LG für den Verkauf eines Gebrauchtwagens nicht derart ungewöhnlich, dass der Erwerber ernsthafte Zweifel an der Seriosität der Vermittler und der Richtigkeit von deren Angaben hätte haben müssen.

Anspruchssteller muss fehlenden guten Glauben beweisen

Dies sah das OLG in der Berufungsinstanz anders. Maßgeblich für die Beurteilung sei die Vorschrift des § 932 Abs. 2 BGB. Danach sei der Erwerber einer Sache dann nicht gutgläubig, wenn ihm bekannt oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Die Beweislast für den fehlenden guten Glauben trage der Kläger.

Originalzulassungsbescheinigung wies spanischen Eigentümer aus

Nach Auffassung des Senats hat der Beklagte grob fahrlässig die sich aufgrund der Gesamtumstände aufdrängenden Zweifel an der Berechtigung der beiden Brüder zur Veräußerung des Fahrzeugs ignoriert. Zwar habe der Beklagte sich die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vorlegen lassen, jedoch könne der Erwerber auch in einem solchen Fall bösgläubig sein. Zwar bestehe keine allgemeine Nachforschungspflicht des Erwerbers hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse (BGH-Urteil v. 1.3.2013, V ZR 92/12), jedoch habe der Beklagte nicht kritiklos auf die Verfügungsbefugnis der beiden Brüder vertrauen dürfen, zumal diese nicht selbst als Eigentümer eingetragen waren, sondern ein in Spanien lebender Eigentümer.

Bevollmächtigung durch Eigentümer nicht überprüft

Der Beklagte habe es versäumt, sich eine schriftliche Vollmacht des Eigentümers vorlegen zu lassen. Die beim Kauf erfolgte Vorlage der Vorderseite einer Kopie eines auf den eingetragenen Eigentümer ausgestellten Personalausweises sei kein Ersatz für eine gültige Bevollmächtigung. Zur Klärung der Vollmachtsfrage hätte der Beklagte sich nach Auffassung des OLG mit der als Eigentümer eingetragenen Person in Verbindung setzen müssen.

Verkaufsumstände insgesamt zwielichtig

Auch die weiteren Umstände des Verkaufs hätten den Beklagten nach Auffassung des OLG stutzig machen müssen. Sowohl das 1. Treffen auf dem Parkplatz einer Spielothek in Wiesbaden als auch die Umstände bei Abschluss des Kaufvertrages auf einem Tankstellengelände bzw. in einem Schnellrestaurant waren nach Auffassung des OLG geeignet, Zweifel an der Seriosität des Geschäfts zu wecken. Darüber hinaus monierte der Senat einige kleinere Unstimmigkeiten sowohl in der Zulassungsbescheinigung als auch in dem nicht vollständig ausgefüllten Kaufvertrag, die dem Beklagten ebenfalls Anlass für Nachfragen hätten geben müssen.

Geld und Lamborghini weg

Der Senat bewertete die Gesamtumstände insgesamt als Hinweis darauf, dass es sich bei dem Lamborghini um ein illegal nach Deutschland eingeführtes Fahrzeug handelte. Die von den beiden Brüdern vorgelegte Original-Zulassungsbescheinigung des zuständigen Landkreises ändert nach Auffassung des Senats an dieser Beurteilung nichts. Ergebnis: Der Beklagte hat das Fahrzeug nicht gutgläubig erworben, muss es zurückgeben und dürfte weder Aussichten haben, sein Geld noch seinen alten Lamborghini zurückzuerhalten, denn von den beiden Veräußerern ist wohl kein Regress zu bekommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen mehrfachen Betrugs, auch in anderen Fällen eingeleitet.

(OLG Oldenburg, Urteil v. 27.3.2023, 9 U 52/22)