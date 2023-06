Großzügige spanische Richter bei Bierkonsum in Arbeitspausen

Drei Liter Bier in den Arbeitspausen über den Tag verteilt sind kein Kündigungsgrund. Im heißen Spanien haben Arbeitnehmer einen hohen Flüssigkeitsbedarf, der auch mit Bier gestillt werden darf. So sieht es jedenfalls ein spanisches Berufungsgericht.

Was in Deutschland in einem Kündigungsschutzverfahren vor einem Arbeitsgericht ziemlich unwahrscheinlich wäre, hat kürzlich ein Berufungsgericht im spanischen Murcia entschieden. 3 Liter Bier über den Tag verteilt berechtigen einen Arbeitgeber nicht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitnehmer.

Trinkfreudiger Elektriker in Spanien

Selbst in Bayern, wo der schmackhafte Gerstensaft als gewöhnliches Lebensmittel gilt, dürfte ein Urteil wie jüngst im spanischen Murcia eher unwahrscheinlich sein. Ein Elektriker einer südspanischen Firma hatte in den Arbeitspausen – nicht während der Arbeitszeit – ausgiebig Bier getrunken.

Detektiv zur Beobachtung des Elektrikers eingeschaltet

Von seinem Vorgesetzten zur Rede gestellt, leugnete der Arbeitnehmer den Alkoholkonsum nicht, betonte aber, dass dieser bei ihm so mäßig sei, dass eine Beeinträchtigung seiner Arbeitsleistung ausgeschlossen sei. Der Vorgesetzte glaubte dieser Aussage nicht und beauftragte einen Detektiv mit der Überwachung des Arbeitnehmers.

Regelmäßiger Bierkonsum über den Tag verteilt

Der Detektiv machte folgende Beobachtungen:

Der Bierkonsum des Arbeitnehmers begann bereits am frühen Vormittag mit der ersten Pause. Sein mit ihm arbeitender Kollege tat es ihm allerdings gleich.

mit der ersten Pause. Sein mit ihm arbeitender Kollege tat es ihm allerdings gleich. Der Bierkonsum steigerte sich dann in der Mittagspause und erreichte bis zum Ende der Arbeitszeit eine Menge von bis zu 3 Litern genossene Biermenge.

und erreichte bis zum Ende der Arbeitszeit eine Menge von bis zu 3 Litern genossene Biermenge. Das hinderte den Elektriker nicht an der Benutzung des Firmenwagens .

. Mit diesem fuhr er auch zum Supermarkt oder zur Tankstelle und kaufte sich dort Bier in Flaschen oder in Dosen.

Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen Alkoholkonsums

Das war dem Arbeitgeber dann doch zu viel. Er erklärte dem Elektriker die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Zur Begründung verwies der Arbeitgeber insbesondere auf die hohe Menge des täglichen Bierkonsums sowie auf die damit verbundene Gefährdung der Arbeitskollegen. Außerdem sei bei einer Menge von 3 l Bier die arbeitsvertraglich geschuldete Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Schließlich gefährde der Arbeitnehmer durch Nutzung des Firmenwagens unter Alkoholeinfluss sowohl andere Personen als auch Sachwerte des Unternehmens.

Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers

Der Elektriker erhob Kündigungsschutzklage vor dem zuständigen Arbeitsgericht in Murcia und bekam in zwei Instanzen Recht. Die Gerichte hielten die Kündigung für unrechtmäßig. Alkoholkonsum sei nur während der Arbeitszeit verboten, in den Pausen aber erlaubt. Der Kläger habe auch nach dem Konsum größerer Mengen Bier äußerlich keine Anzeichen von Benommenheit oder Trunkenheit gezeigt. Zu seinen Gunsten sei daher davon auszugehen, dass seine Arbeitsfähigkeit durch den Bierkonsum nicht beeinträchtigt worden sei. Auch gefährliche Situationen im Straßenverkehr seien nicht bekannt.

Spanische Richter zeigten Verständnis für hohen Bierkonsum

Das Berufungsgericht wies in seinem Urteil außerdem darauf hin, dass der Arbeitnehmer in den Pausen während des Biergenusses stets auch feste Nahrung zu sich genommen habe. Bei den hohen Temperaturen in Spanien habe ein Arbeitgeber Verständnis für den hohen Flüssigkeitsbedarf seiner Mitarbeiter aufzubringen. Immerhin sei der Elektriker 27 Jahre lang in dem Unternehmen beschäftigt. Das Unternehmen habe keinerlei objektiven Anhaltspunkte darlegen können, dass die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu irgendeinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen sei. Außerdem habe der Arbeitgeber andere Mitarbeiter mit ähnlichen Handlungsmustern nicht sanktioniert.

Kündigungsschutzklage erfolgreich

Im Ergebnis verurteilte das Berufungsgericht den Arbeitgeber dazu, den trinkfesten Elektriker wieder einzustellen oder ihm alternativ eine Entschädigung in Höhe von 47.000 EUR zu zahlen.

Hintergrund:

Auch in Deutschland ist die Kündigung wegen Alkoholgenusses vor oder während der Arbeitszeit rechtlich komplex. Generelle Grenzwerte für die zulässige Blutalkoholkonzentration am Arbeitsplatz existieren nicht.

Umstände des Einzelfalls sind zu gewichten

In der Gerichtspraxis spielen die

Art und Gefahrgeneigtheit der zu leistenden Tätigkeiten eine Rolle sowie

eine Rolle sowie der Einfluss des Alkoholgenusses auf die Arbeitsleistung ,

, ein mögliches Unfallrisiko (BAG, Urteil v. 26.1.1995, 2 AZR 649/94)

(BAG, Urteil v. 26.1.1995, 2 AZR 649/94) sowie gegebenenfalls arbeitsvertragliche Vereinbarungen.

Außerordentliche Kündigung nur in Ausnahmefällen

Eine außerordentliche Kündigung ist nur in seltenen Fällen gerechtfertigt. Eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung nach Abmahnung ist es nur dann, wenn dem Arbeitnehmer ein Schuldvorwurf zu machen ist. Eine Alkoholabhängigkeit im medizinischen Sinn kann die persönliche Schuld des Arbeitnehmers ausschließen (BAG, Urteil v. 20.12.2012, 2 AZR 32/11). Eine personenbedingte Kündigung kann im Fall einer Abhängigkeit bei einer negativen Gesundheitsprognose und einer erheblichen Beeinträchtigung der Arbeitgeberinteressen gerechtfertigt sein (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 17.6.2019, 3 Sa 32/19).