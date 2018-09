Bild: Haufe Online Redaktion Rechtsanwältin Caroline Becker zu Vorteilen von Technology-Assisted Review (TAR) beim Analysieren große Datenmengen

Die Menge an Daten, die von Unternehmen erzeugt wird, nimmt stetig zu. Dies führt zu Herausforderungen im Bereich Dokumentenmanagement, insbesondere im Rahmen von Document Review. Document Review ist sowohl zeitintensiv als auch kostspielig. Es verursacht den Großteil aller eDiscovery-Kosten in Großbritannien und den USA. Obwohl wir kein klassisches eDiscovery-Verfahren in Deutschland haben, sind deutsche Unternehmen oft in internationale Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Untersuchungen und andere Angelegenheiten, die beträchtliche Document Review-Projekte erfordern, involviert.