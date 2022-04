eBay: Kölner Gastronomen ersteigern Düsseldorfer Schiff

Hintergrund Nach der Rechtsprechung münden eBay-Auktionen regelmäßig im Abschluss eines wirksamen Kaufvertrags, und zwar nicht nach Versteigerungsregeln gemäß § 156 BGB, sondern nach den allgemeinen Abschlussregeln für Kaufverträge durch Angebot und Annahme gemäß §§ 145 ff BGB (BGH, Urteil v. 24.8.2016, VIII 100/15). „Schnäppchenpreis“ kein Grund für Verkäuferanfechtung Die Möglichkeit der Anfechtung ist auch bei einem deutlich unter dem Wert einer Kaufsache liegenden Gebot begrenzt. In einem viel beachteten Grundsatzurteil hat der BGH bereits im Jahr 2014 entschieden, dass über die Internetplattform eBay abgeschlossene Kaufverträge - sei es im Direktverkauf oder über eine Versteigerungsauktion - grundsätzlich einzuhalten sind, selbst wenn der Kaufpreis lächerlich niedrig ist. Nach Auffassung des BGH liegt gerade in der Möglichkeit, im Rahmen einer Auktion einen Gegenstand zum „Schnäppchenpreis“ zu erwerben, der Reiz einer solchen Auktion (BGH Urteil v. 12.11.2014, VIII ZR 42/14). Anfechtung nur in krassen Ausnahmefällen Etwas anderes gilt laut BGH nur in Fällen, in denen es sich um gestohlene Ware handelt, die Ware ohne Verschulden des Verkäufers vernichtet wird oder einen Defekt erleidet oder der Verkäufer sich beim Einstellen des Angebots bei der Preisangabe offensichtlich vertippt hat (BGH Urteil v. 8.6.2011, VIII ZR 305/10). Im Fall eines eBay-Direktkaufs eines gebrauchten BMW 318d für 1 Euro mit einem Schätzwert von mindestens 12.000 Euro hat das OLG Frankfurt dem Verkäufer ein Anfechtungsrecht mit der Begründung zugebilligt, dass aus dem Kontext des Angebots für den Käufer hätte ersichtlich sein müssen, dass der Verkäufer das Fahrzeug nicht für 1 Euro zum Kauf anbieten, sondern an den Höchstbietenden habe versteigern wollen (OLG Frankfurt, Beschluss v. 14.5.2020, 6 U 155/19).