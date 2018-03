Der Deutscher KanzleiManagementTag der AG Kanzleimanagement der DAV findet am 13./14. April in Hamburg statt. Bild: Corbis

Der #DKTM18 (Deutscher KanzleiManagementTag 2018) der AG Kanzleimanagement findet am 13./14. April in der Handwerkskammer Hamburg statt. Die Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Anwaltvereins befasst sich, kurz vor dem Inkrafttreten der DSGVO, mit den Facetten des Themas Datenschutz in der digitalisierten Kanzlei.

Die AG Kanzleimanagement im DAV veranstaltet jedes Jahr ihren #DKMT (vormals „Herbstkonferenz“), um die Anwaltschaft im Rahmen einer zentralen Veranstaltung praxisrelevant über aktuelle Themen zum Kanzleimanagement und zum Kanzleimarketing zu informieren.

Neben der fachlichen Information über aktuelle Entwicklungen dient der #DKMT auch zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Anbietern von Produkten und Dienstleistungen rund um den Anwaltsmarkt.

#DKMT18 des DAV in Hamburg

Verschiedene namhafte Referenten beleuchten die Bedeutung der Datenschutzreform zum 25.5.2018 für die Datenschutz-Compliance und -Organisation in der Kanzlei und die Auswirkungen auf das Berufsrecht und die zunehmend digitalisierte anwaltliche Tätigkeit, auch unter Berücksichtigung des beA-Themas.

Themen und Referenten:

Berufsrecht: Wie lassen sich digitale Kommunikation und Datenübertragung mit dem Mandanten berufsrechtskonform gestalten? Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, CSP, Hannover

Trotz #beAgate: Elektronisches Arbeiten in der Anwaltskanzlei – mit und ohne beA! Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk, Wiesbaden

GWG, 4. GeldwäscheRiL und Transparenzregister: Anderkonten ohne Zukunft? Rechtsanwältin und Notarin Dr. Claudia Seibel, Vizepräsidentin des DAV, Frankfurt am Main

BDSG & DSGVO: Wie sind die ab dem 25. Mai 2018 geltenden Änderungen in der Kanzlei umzusetzen? Rechtsanwalt Dr. Thomas Lapp, Frankfurt am Main

Workshops: Handreichungen zur direkten Umsetzung in der Kanzlei.

#DKTM2018: Wann, wo, wie?

Tagungstermin: 13. & 14. April 2018 09.00 – 17.15 Uhr

Tagungsort: Hamburg in den Räumlichkeiten (Bauhüttensaal) der Handwerkskammer, Holstenwall 12

