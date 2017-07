Die AG Kanzleimanagement des Deutschen Anwaltvereins tagt in diesem Herbst bei der DATEV in Nürnberg Bild: Corbis

Der #DKTM17 (Deutscher KanzleiManagementTag 2017) der AG Kanzleimanagement findet am 17. November bei der DATEV e.G in Nürnberg statt. Die Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Anwaltvereins befasst sich mit der Digitalisierung: Was bedeutet die Digitalisierung für die Anwaltschaft? Welche Chancen, Herausforderungen und berufsrechtlichen Fragen ergeben sich, wenn Rechtsanwälte ihre Kanzleien und Sozietäten digitalisieren?

Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde, auch auf dem Rechtsmarkt. Handelt es sich nur um einen Hype, eine Marketingblase? Oder ist das Stemmen dieser Herausforderung unverzichtbar, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil die Digitalisierung den Kanzleialltag effizienter gestalten und der Rechtsdienstleistungsbranche neue Chancen und Geschäftsmodelle bescheren wird?

Wichtige Aspekte des digitalisierten Mandats werden auf dem #DKMT17 der AG Kanzleimanagement des DAV konkret für die Inhaber von kleinen und mittleren Kanzleien hinterfragt und erläutert.

Themen auf dem #DKMT17 der AG Kanzleimanagement

Wie können kleine und mittelständische Kanzleien in der Digitalisierung punkten? Wie gewinnen und binden sie damit Mandanten, wie setzen sie rechtskonforme Wege der Digitalisierung als Marketinginstrument und als Alleinstellungsmerkmal ein?

Verschiedene Referenten erläutern die Grundlagen für die Zukunftssicherheit und die optimale Ausschöpfung der Chancen der Digitalisierung in der Kanzlei.

Datenschutz in der Anwaltskanzlei - Haftungsfallen vermeiden Mandatsgeheimnis wahren, Dipl.-Kfm. und DSB Fritz Spaeder, München

- Haftungsfallen vermeiden Mandatsgeheimnis wahren, Dipl.-Kfm. und DSB Fritz Spaeder, München Abmahnsichere Onlinepräsenz und -kommunikation , RAin Pia Löffler, München

, RAin Pia Löffler, München Digitale Kommunikation und Datenübertragung mit dem Mandanten berufsrechtskonform gestalten, RAin Claudia Otto, Frankfurt/M

berufsrechtskonform gestalten, RAin Claudia Otto, Frankfurt/M Digitale Möglichkeiten der Mandantengewinnung und -bindung, Carsten Hübscher, COO, anwalt.de, Nürnberg

#DKTM2017: Wann, wo, wie?

Tagungstermin: 17. November, 09.00 – 17.15 Uhr

Tagungsort: DATEV eG, Virnsberger Straße 63, 90431 Nürnberg