Die Bahn muss geschlechtsneutral ansprechen

Hintergrund Neben dem im Grundgesetz in Art. 3 GG verankerten Diskriminierungsverbot enthält das AGG in Umsetzung der verschiedenen europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien seit dem Jahr 2006 zentrale Regeln zum Schutz vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen, wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität unter anderem durch Arbeitgeber, Vermieter und Anbieter von Waren und Dienstleistungen. Zentrale Vorschriften zur Geschlechterbenachteiligung im AGG Gemäß § 19 AGG ist unter anderem die Geschlechterbenachteiligung beim Abschluss zivilrechtlicher Schuldverhältnisse grundsätzlich unzulässig. Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 AGG kann der Benachteiligte bei einem Verstoß die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen und gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 AGG bei der Gefahr weiterer Beeinträchtigungen auf Unterlassung klagen. Gemäß § 21 Abs. 2 AGG steht dem Benachteiligten grundsätzlich ein Anspruch auf Schadenersatz und hinsichtlich seines immateriellen Schadens ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld zu. Auch im Onlinehandel Pflicht zu einer nicht-binären Anredeform Im Onlinehandel ist die binäre Anredeform noch überwiegend gebräuchlich. Gerade dort dürften sich die Anredeoptionen auf absehbare Zeit aber ändern, denn auch andere Gerichte scheinen in der ausschließlich binären Anrede eine Diskriminierung nicht-binärer Personen zu sehen. So hat auch das OLG Karlsruhe das Verhalten einer Online-Verkaufsplattform im Textilbereich, die lediglich die Anreden „Herr“ oder „Frau“ zur Auswahl stellte, als Diskriminierung nicht-binärer Personen bewertet. Auch das OLG Karlsruhe hat in seinem Urteil allerdings einen Anspruch auf Entschädigung in Geld abgelehnt, da der Grad des Verschuldens der beklagten Onlineplattform gering sei und diese im Laufe des Verfahrens die Anredemöglichkeiten auf ihrer Plattform um die Option „divers“ erweitert hatte (OLG Karlsruhe, Urteil v. 14.12.2021, 24 U 19/21). Auch Strafgefangene haben Anspruch auf nicht-binäre Anrede Das OLG Saarbrücken hat das Saarland dazu verurteilt, für eine in Haft befindliche, weder männliche noch weibliche Person auf Ausdrucken und Bescheinigungen der Haftanstalt das Geschlecht „divers“ einzutragen. Auch hier hatte die Haftanstalt sich vergeblich mit dem Argument gesträubt, eine Umstellung der bisher gebräuchlichen Rubriken männlich/weiblich sei mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden. Das OLG sah in der Weigerung der Haftanstalt einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG (OLG Saarbrücken, Beschluss v. 16.11.2020, - Vollz (Ws) 10/20). Genderstern ist keine Diskriminierung Nach einer Entscheidung des LAG Schleswig-Holstein stellt die Verwendung des Gendersternchens in einer Stellenausschreibung keine Diskriminierung mehrgeschlechtlich geborener Personen dar. Das Gendersternchen diene vielmehr einer geschlechtersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache (LAG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 22.6.2021, 3 Sa öD/21).