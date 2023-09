Deutscher wegen Verwechslung 59 Tage in Österreich in Haft

In Österreich wurde ein 30-jähriger Deutscher infolge einer kuriosen Verwechslung 59 Tage zu Unrecht in Untersuchungshaft gesteckt. Sein Vorname Kevin spielte dabei eine entscheidende Rolle.

In dem kurios anmutenden Fall hatten die österreichischen Strafverfolger die ihnen vorliegenden Ermittlungsakten scheinbar nur oberflächlich geprüft und den verdächtigen Deutschen zu Unrecht 2 Monate in Untersuchungshaft gehalten, obwohl dieser jede Beteiligung an der ihm vorgeworfenen Tat vehement bestritt.

Tatvorwurf: Friedhofsdiebstahl

Der Vorwurf gegen den Deutschen lautete: Diebstahl von Kreuzen, Statuen und Vasen gemeinsam mit einer Diebesbande von vier verschiedenen österreichischen Friedhöfen in Oberwart, Pinkafeld, Pinggau und Rohrbach/Lafnitz und von 48 verschiedenen Grabstätten. Gesamtwert der Beute: ca. 50.000 EUR.

1. Haftgrund: Simkarte

Einer der Gründe für die Festnahme des Deutschen war eine SIM-Karte, von der die Polizeibeamten annahmen, dass sie zu seinem Mobiltelefon gehörte. Die Sim-Karte war zu den jeweiligen Tatzeiten an den Sendemasten der jeweiligen Tatorte eingebucht. Aussage des Festgenommenen: Es handele sich nicht um seine persönliche Simkarte, er habe sich diese vor Jahren geliehen und bereits Anfang 2020 an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

2. Haftgrund: Vorname Kevin

Ein zweiter wesentlicher Grund für die Inhaftierung war der Vorname des Deutschen. Einer der weiteren mutmaßlichen Grabräuber sagte aus, er kenne einen Kevin aus dem ungarischen Szombathely. Der sei bei den Diebstählen dabei gewesen. Kevin sei 1,75 m groß und wiege ca. 65 kg.

Kevin hat das doppelte Gewicht des mutmaßlichen Grabräubers

Da der deutsche Kevin ebenfalls in Ungarn lebte, hielten die ermittelnden Polizeibeamten ihn für den genannten Mittäter. Dass sein Wohnort 120 km von der angegebenen Stadt entfernt lag, nahmen die Beamten nicht so genau, immerhin lagen beide Städte in Ungarn. Ein Foto lag den Beamten offensichtlich auch nicht vor, sonst hätten sie bemerken müssen, dass der Festgenommene schon rein größenmäßig nicht zu den Angaben des Grabräubers passte. Dass das Gewicht des Festgenommenen fast doppelt so hoch war und bei 120 kg lag, fiel ebenfalls nicht auf.

Unglückliche Verwechslung

Am 13.9.2023 kam es zur Strafverhandlung vor dem zuständigen Strafgericht. Als der deutsche Kevin den Verhandlungssaal betrat, erklärte der – zu 20 Monaten Haft verurteilte – Grabräuber sofort, dass dieser ihm nicht bekannt sei. Es liege eine Verwechslung, wohl wegen des gleichen Vornamens, vor. Zur eingeloggten SIM-Karte erklärte er, diese habe er kürzlich gekauft und in sein Handy eingebaut. Ergänzend erklärte der echte mutmaßliche Grabräuber, die Verwechslung tue ihm „echt leid“.

Geburtstag und Einschulung der Tochter verpasst

Die zuständige Staatsanwaltschaft ließ die Anklage gegen Kevin sofort fallen. Das Gericht setzte ihn noch am selben Tag auf freien Fuß. Kevin war dennoch richtig sauer: Ich habe den 3. Geburtstag meiner Tochter verpasst und ihre Einschulung in den Kindergarten, bin aber dennoch froh, dass der Albtraum endlich beendet ist.

Anspruch auf Haftentschädigung

Nach österreichischem Recht kann der zu Unrecht inhaftierte Deutsche nun eine Haftentschädigung von bis zu 100 Euro pro Tag der Inhaftierung fordern. Die verlorene Lebenszeit, insbesondere im Hinblick auf Geburtstag und die Einschulung seiner Tochter bringt ihm dies nicht zurück.