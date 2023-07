Darf ein Zug losfahren wenn eine Katze darunter sitzt?

Ein Pariser Gericht verurteilte die französische SNFC zu einer Entschädigung von 2.000 EUR, weil ein TGV-Zug den Bahnhof verließ, obwohl eine Katze unter dem Zug vermutet wurde. Die Katze lag später tot auf den Gleisen.

Der französische Bahnkonzern SNFC ist bekannt für eine gute Organisation des Bahnverkehrs und für weitgehend pünktliche Züge. Ungeplante Ereignisse, die zu Verspätungen führen, sind unerwünscht. Ein Pariser Gericht hat sich nun in einem vielbeachteten Verfahren mit der Frage befasst, ob die Bahn wegen einer möglichen Gefährdung eines Tieres gegebenenfalls eine Verspätung hinnehmen muss.

Entlaufener Kater im Pariser Bahnhof Montparnasse

Folgendes war geschehen: Am Pariser Bahnhof Montparnasse wollten eine Mutter und ihre Tochter in einen wartenden Zug einsteigen. Dabei bemerkten sie, dass ihre mitgeführte Katze „Neko“ aus dem Transportkorb entwichen war. Sie vermuteten das Tier auf den Gleisen unter dem wartenden Zug.

Zug abgefahren, Kater tot

Mutter und Tochter flehten das Bahnpersonal auf dem Bahnsteig an, den Zug nicht abfahren zu lassen, sondern erst auf dem Gleis unter dem Zug nach der Katze zu suchen. Dieser Wunsch wurde mit der Begründung abgelehnt, dass man wegen einer Katze keine Verspätung in Kauf nehmen könne. Also fuhr der Zug los. Zum Entsetzen von Mutter und Tochter lag der Kater tot auf dem Gleis.

Tierschutzorganisationen veranlassen gerichtliches Verfahren

Der Vorfall erregte in Frankreich großes Medieninteresse und machte Schlagzeilen. Tierschutzorganisationen forderten ein Gerichtsverfahren. Die Tierschutzorganisation „Fondation 30 Millions d‘Amis“ beauftragte den in Frankreich bekannten Tierschutzanwalt Xavier Bacquet mit der Einleitung eines Gerichtsverfahrens. Dieser klagte vor Gericht gegen SNFC wegen „schwerer Misshandlung und Grausamkeit, die zum Tod eines Tieres geführt haben“.

Eindeutige Parteinahme des französischen Innenministeriums

Auch der französische Innenminister Gerald Darmanin schaltete sich ein und bezeichnete das Verhalten der Bahn als vorsätzlich und grausam. Die Halterinnen des Tieres warfen der Bahn empathieloses Verhalten vor. Die Bahn habe auf keinen ihrer Beschwerdebriefe geantwortet.

Keine überzeugenden Argumente der SNFC für Abfahrt des Zuges

Das Gerichtsverfahren endete nun mit einem klaren Erfolg für die klagende Tierschutzorganisation und die beiden Tierhalterinnen. Die Argumentation des beklagten französischen Bahnkonzerns SNFC, es sei vor Abfahrt des Zuges völlig unklar gewesen, ob sich das entlaufene Tier tatsächlich unter dem Zug auf den Gleisen befunden habe, eine Suchaktion unter dem Zug hätte zu einer erheblichen Verzögerung der Abfahrt des Zuges geführt, überzeugte das Gericht nicht.

Verurteilung der SNFC zu Entschädigungsleistungen

Die Pariser Richter stellten fest, die Bahn habe nicht die notwendigen menschlichen Mittel zur Bergung der unter dem Zug vermuteten Katze eingesetzt. Das Gericht befand den französischen Konzern SNFC der fahrlässigen Tötung der Katze Neko für schuldig und verurteilte ihn zur Zahlung einer Entschädigung von je 1.000 Euro, insgesamt also 2.000 Euro, an die Besitzerinnen.

SNFC gelobt Besserung

Auf dem Pariser Bahnhof Montparnasse ist an der Unglücksstelle inzwischen eine kleine Gedenktafel mit der Aufschrift „Rest in peace, Neko“ angebracht. Die SNFC hat öffentlich ihr Bedauern über den Vorfall ausgedrückt und will künftig dem Tierschutz mehr Beachtung schenken.