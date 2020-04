Corona: DAK will BRAO-Änderung zum Widerruf von Anwaltszulassung

Bild: Michael Bamberger Pandemiebedingte Umsatzeinbrüche können Rechtsanwälte die Anwaltszulassung kosten. Die DAK fordert eine BRAO-Änderung.

Hat die Politik bei ihren Pandemie-Rettungen die Anwaltschaft vergessen? Infolge der coranabedingten Beschränkungen des Geschäftslebens sind Teile der Anwaltschaft in existenzielle Not geraten. Die Deutsche Anwaltskammer mahnt dringend eine Änderung der Bestimmungen zum Widerruf der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft an, die bei finanziellen Engpässen quasi vorprogrammiert ist.