BVerwG: Aufnahme aus Flüchtlingslager Moria rechtmäßig abgelehnt

Hintergrund Nachdem es im September des Jahres 2020 in dem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos zu einem Großbrand gekommen war, hatte die Bundesrepublik ein zusätzliches Kontingent von Migranten von der Insel in Deutschland aufgenommen, die überwiegend aus Syrien stammen. Deutsche Städte boten Hilfe an Über 200 Städte in Deutschland sowie das Land NRW hatten nach dem Brand ihre Bereitschaft erklärt, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Auch dies lehnte das BMI ab. Mehrere Flüchtlingsorganisationen und auch die Caritas übten an der restriktiven Haltung des damaligen Bundesinnenministers Seehofer scharfe Kritik. Mit dem Großbrand waren im September 2020 auf einen Schlag ca. 12.000 Menschen ohne Obdach. Mit dem Bau eines Übergangslagers versuchte die griechische Regierung mehr schlecht als recht Abhilfe zu schaffen. Bis heute hat sich die Situation für viele der betroffenen Flüchtlinge nicht nachhaltig verbessert.