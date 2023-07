BGH: Kein Verfassungsrecht auf Cannabis und Rausch

Das BVerfG hat 17 Richtervorlagen zur Verfassungsmäßigkeit der Strafbarkeit des Cannabiskonsums abgelehnt. Die verfassungsrechtlich geschützte Handlungsfreiheit enthält kein Recht auf Kiffen und Rausch.

„Legalize it“ - unter diesem Motto hatten bereits im Jahr 2014 100 Rechtsprofessoren - darunter bekannte Strafrechtskommentatoren wie Albin Eser und Claus Roxin - die gesetzliche Freigabe von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen gefordert.

Fast 10 Jahre später hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor wenigen Tagen einen entsprechenden Referentenentwurf zur Entkriminalisierung von Cannabis zur Stellungnahme an Länder und Fachverbände versandt. Rückenwind aus Karlsruhe erhält er für sein Vorhaben nicht.

Ein Jugendrichter des AG Bernau machte den Anfang

Das AG Bernau hatte bereits im Jahr 2019 eine umfangreiche Richtervorlage zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Strafvorschriften des BTMG an das BVerfG veranlasst. Das AG Münster zog 2020 mit einem ausführlich begründeten Antrag auf Normenkontrolle nach. Auch das AG Pasewalk schloss sich an. Insgesamt sammelten sich 17 Richtervorlagen beim BVerfG, die dieses nun sämtlich nicht zur Entscheidung annahm.

Die wesentlichen Kritikpunkte der Strafrichter

Die Strafrichter halten insbesondere die Strafvorschriften des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 BTMG in Verbindung mit Anlage I zu § 1 Abs. 1 BTMG zumindest in den Fällen für verfassungswidrig, in denen der Besitz geringer Mengen cannabishaltiger Betäubungsmittel unter Strafe gestellt ist. Sie argumentieren:

Das Recht auf Rausch sei Ausfluss der auf das Persönlichkeitsrecht gestützten allgemeinen Handlungsfreiheit, die den Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG genieße.

sei Ausfluss der auf das Persönlichkeitsrecht gestützten allgemeinen Handlungsfreiheit, die den Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG genieße. Die unterschiedliche rechtliche Behandlung von Alkohol und Cannabis sei willkürlich und verstoße gegen Art. 3 GG.

und verstoße gegen Art. 3 GG. Die geltende Rechtslage führe zur Kriminalisierung von zurzeit ca. 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland mit immensen Folgen.

in Deutschland mit immensen Folgen. Eine ganze Reihe dieser Personen sei durch strafrechtliche Verurteilungen vorbestraft mit erheblichen persönlichen und beruflichen Konsequenzen.

Schwammige Kriterien für das Absehen von Strafverfolgung

Einen Schwerpunkt der Vorlagebeschlüsse sowohl des AG Bernau als auch des AG Münster bildet darüber hinaus § 31a BTMG. Nach dieser Vorschrift kann die StA von einer Strafverfolgung absehen, wenn

die Schuld des Täters als gering anzusehen ist und

als anzusehen ist und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und

an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise Besitz verschafft.

Diese Kriterien verstoßen nach Ansicht der Strafrichter gegen den Bestimmtheitsgrundsatz. Sie würden von den Gerichten in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich angewandt und führten zu einer erheblichen Ungleichbehandlung im Kern gleicher Fälle.

Grundsatzentscheidung aus 1994 gilt noch heute

Bereits im Jahr 2004 wies das BVerfG eine entsprechende Richtervorlage des AG Bernau als unzulässig zurück und verwies auf eine Entscheidung aus dem Jahr 1994. Dort hatten die Verfassungsrichter entschieden, dass die Strafvorschriften des BtMG mit dem GG vereinbar sind (BVerfG, Beschluss v. 9.3.1994, 2 BvL 43/92; 51/92; 63/92 u.a.). An diese Entscheidung fühlte sich das BVerfG im Jahr 2004 gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG gebunden (BVerfG, Beschluss v. 29.6.2004, 2 BvL 8/02) und tut dies in der aktuellen Entscheidung noch heute.

Richtervorlagen enthalten keine neuen Argumente

Auch in den aktuellen Normenkontrollverfahren hat es das höchste deutsche Gericht strikt abgelehnt, sich erneut inhaltlich mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Strafvorschriften des BtMG zu befassen. Die vorgebrachten Argumente seien im Wesentlichen die alten und vom Bundesverfassungsgericht bereits 1994 ausführlich behandelt worden.

Gesundheits- und Jugendschutz als legitime Ziele des Gesetzgebers

Die ausführlichen Hinweise der Vorlagegerichte auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur (geringeren) Gefährlichkeit von Cannabis – u.a. im Verhältnis zum Alkohol - führen nach Auffassung des BVerfG zu keiner durchgreifend neuen Bewertung. Die grundsätzlichen Gefahren des Cannabiskonsums insbesondere für Jugendliche seien nach wie vor wissenschaftlich belegt. Die Bekämpfung des Drogenkonsums insgesamt, der Jugendschutz und nicht zuletzt der Kampf gegen die organisierte Kriminalität seien legitime Ziele des Gesetzgebers, denen die angegriffenen Strafvorschriften in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise dienten. Außerdem habe der Gesetzgeber insoweit einen weiten Gestaltungsspielraum.

Kein Verfassungsrecht auf Rausch

Schließlich verneinte das höchste deutsche Gericht erneut ein durch die allgemeine Handlungsfreiheit geschütztes Recht auf Rausch. Die unterschiedliche Behandlung von Cannabis einerseits und Alkohol und Nikotin andererseits verstoße auch nicht gegen das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot gemäß Art. 3 GG. Das Bundesverfassungsgericht bleibe bei der Auffassung, dass infolge kultureller Entwicklungen und Besonderheiten sowie infolge von Konsumgewohnheiten der Bevölkerung eine unterschiedliche gesetzliche Bewertung diverser Rauschmittel gerechtfertigt sein könne.

Gesetzlichkeitsprinzip nicht verletzt

Auch einen Verstoß gegen das Gesetzlichkeitsprinzip des Art. 103 Abs. 2 GG sieht das höchste deutsche Gericht nicht. Zwar habe der Gesetzgeber in § 31a Abs. 1 Satz 1 BtMG keine Schwellenwerte für den Begriff der geringen Menge festgelegt. Hiergegen bestünden aber insoweit keine Bedenken, als die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe auch im Strafrecht zulässig sei, wenn mithilfe der üblichen Auslegungsmethoden - auch unter Berücksichtigung einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung - sich eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung einer Norm finden lässt. Die Mengenbegriffe im Betäubungsmittelstrafrecht haben nach Ansicht des BVerfG durch eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung inzwischen ausreichende Konturierung erfahren und verstoßen damit auch nicht gegen das Bestimmtheitsgebot.

Richtervorlagen nicht zur Entscheidung angenommen

Die Richtervorlagen nahm das BVerfG daher sämtlich nicht zur Entscheidung an, weil die Vorlagen es an der für ein erneutes Normenkontrollverfahren zur gleichen Rechtsfrage erforderlichen besonderen Begründungstiefe fehlen ließen.

(BVerfG, Beschluss v. 14.6.2023, 2 BvL 3/20; 2 BvL 8/23; 2 BvL 2/23; 2 BvL 1/23, 2 BvL 14/22 u.a.)

Hintergrund:

Hält ein Gericht eine verfahrenserhebliche Norm für unvereinbar mit dem GG, so kann das Gericht gemäß Art. 100 GG das Verfahren aussetzen und die Prüfung der aufgeworfenen Rechtsfrage im Rahmen eines begründeten Vorlagebeschlusses dem BVerfG zur Prüfung vorlegen.

Besitz von Cannabis ist schon jetzt nicht immer strafbar

Schon nach der geltenden Regelung ist der Besitz von Cannabis nicht in allen Fällen strafbar. Gemäß Anlage Ib zu § 1 Abs. 1 BTMG ist der Besitz und das Inverkehrbringen von der strafrechtlichen Ahndung ausgenommen, wenn

das Cannabis aus dem Anbau in Ländern der Europäischen Union mit zertifiziertem Saatgut von bestimmten Sorten gemäß Art. 9 der Delegierten VO EU Nr. 639/2014 stammt oder

sein Gehalt an THC den Wert von 0,2 % nicht übersteigt und

das Inverkehrbringen (ausgenommen der Anbau) ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.

In einer Entscheidung hat der BGH klargestellt, dass nach dieser Vorschrift auch der Verkauf an Endabnehmer zu Konsumzwecken erlaubt sein kann (BGH Urteil v. 24.3.2021, 6 StR 240/20). Nach einer Entscheidung des EuGH gilt der psychoaktive Inhaltsstoff Cannabidiol nicht als Betäubungsmittel, wenn sein THC-Gehalt unter 0,2 % liegt (EuGH, Urteil v. 19.11.2020, C-663/18).