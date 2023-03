BGH hebt Bewährungsurteil gegen Universitätsprofessor auf

Der BGH hat die Verurteilung eines Hochschullehrers, der eine Doktorandin mehrfach mit einem Stock geschlagen und ihr weitere Schläge angedroht hat, teilweise aufgehoben. Das LG hatte nicht alle Straftatbestände berücksichtigt.

Prügelnde Lehrer und erst recht prügelnde Hochschulprofessoren gehören einer längst überwundenen Epoche an – so jedenfalls die allgemeine Einschätzung. Dass dem nicht immer so ist, zeigt ein aktuelles Urteil des BGH in einem etwas bizarr anmutenden Fall.

Hochschulprofessor warf seiner Doktorandin Verfehlungen vor

Ein Hochschullehrer hatte die spätere Nebenklägerin, seine Doktorandin, in 10 Fällen zu Besprechungsterminen außerhalb der Dienstzeiten in sein Büro bestellt. Nach deren Erscheinen verschloss der Professor die Bürotür und machte seiner Doktorandin Vorwürfe wegen angeblicher diverser Verfehlungen. Diese Verfehlungen könnten nicht ungesühnt bleiben, er müsse diese Verfehlungen ahnden.

Professor bezeichnete Schläge mit dem Bambusstock als angemessene Strafe

Der Hochschullehrer deutete auf einen Bambusstock und erklärte, dass sie damit Schläge auf ihr Gesäß sowie auf ihre Waden erhalten solle. Auch Schläge mit der flachen Hand auf das entblößte Gesäß kämen in Betracht. Die Doktorandin wies dieses Ansinnen empört zurück, worauf der Professor ihr androhte, ihr Promotionsvorhaben nicht weiter betreuen zu können und die Zusammenarbeit mit ihr zu beenden.

Doktorandin willigte in Prügelstrafe ein

Die Doktorandin befürchtete angesichts der ausgesprochenen Drohungen das Scheitern ihrer Promotion sowie die mögliche Ablehnung bzw. Beendigung eines für sie finanziell wichtigen Stipendiums. Schließlich willigte sie in 8 Fällen nach wiederholter Drohung mit Konsequenzen für ihre Promotion in die Verabreichung der angedrohten Schläge ein. In 2 weiteren Fällen erteilte sie ihre Einwilligung in die erniedrigende Prozedur, ohne dass der Professor die Drohung mit Konsequenzen für ihre Promotion wiederholt hätte.

Vergleichsweise milde Freiheitsstrafe auf Bewährung

Das erstinstanzlich mit der Sache befasste LG verurteilte den Angeklagten wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung, mehrfacher Körperverletzung im Amt, teilweise in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Nötigung und teilweise in Tateinheit mit Freiheitsberaubung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt (§§ 340, 240, 239 StGB) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten. Die Vollstreckung der Strafe hat das Gericht zur Bewährung ausgesetzt.

Revisionen teilweise erfolgreich

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklägerin befanden die verhängte Strafe als unangemessen milde und legten Revision gegen das erstinstanzliche Urteil ein. Der BGH verhandelte die Sache passenderweise am Weltfrauentag und gab den Revisionen teilweise statt. Der Strafsenat hob das erstinstanzliche Urteil wegen einer rechtsfehlerhaften Verneinung der Strafbarkeit des Angeklagten wegen Nötigung in den beiden Fällen auf, in denen dieser vor Ausführung der Prügelstrafe nicht mit Konsequenzen für die Promotion der Doktorandin gedroht hatte.

Auch konkludente Drohungen können Tatbestand der Nötigung erfüllen

Nach Auffassung des BGH hätte das LG auch in den Fällen der fehlenden ausdrücklichen Drohungen des Angeklagten das Vorliegen einer konkludenten Drohung erwägen und in diesen beiden Fällen ebenfalls den Tatbestand der Nötigung gemäß § 240 StGB in Betracht ziehen müssen. Auch in diesen beiden Fällen müsse geprüft werden, ob die Nebenklägerin in die Prügelstrafe nur eingewilligt hatte, weil ihr die Drohungen mit Konsequenzen für die Promotion aus den vorangegangenen Prügelaktionen noch präsent waren.

Keine Strafbarkeit wegen sexueller Nötigung

Mit ihrem Antrag, die Handlungen des Hochschullehrers auch als sexuelle Nötigung zu werten, scheiterten Nebenklägerin und StA. Zwar sei eine sexuelle Motivation des Angeklagten nicht auszuschließen. Die Vorfälle hätten sich aber bereits vor Inkrafttreten des neuen Sexualstrafrechts im Jahr 2016 ereignet, so dass § 177 StGB a.F. anzuwenden sei. Die – anders als nach der aktuellen Fassung des § 177 StGB – von der damaligen Fassung geforderte schutzlose Auslieferung des Opfers gegenüber dem Täter habe die Vorinstanz unter Anwendung der damaligen Rechtsprechung zutreffend verneint.

Verfahren an andere Kammer des LG verwiesen

Wegen der nicht hinreichend gewürdigten Verwirklichung des Nötigungstatbestandes hat der BGH das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und zur weiteren Prüfung und Entscheidung an eine andere Kammer des LG zurückverwiesen.

(BGH, Urteil v. 8.3.2023, 6 StR 378/22)

Hintergrund:

Neben der Doktorandin waren eine weitere Doktorandin sowie eine ehemalige Mitarbeiterin des Professors von vergleichbaren Vorgängen betroffen. Die Universität hat bereits im Jahr 2018 eine Disziplinarklage auf Entfernung des Professors aus dem Amt eingereicht. Eine Entscheidung wurde in diesem Verfahren bisher nicht getroffen. Der Hochschullehrer kann zur Zeit also weiter seiner Tätigkeit nachgehen.

Nebenklägerin strebt Erhöhung des Strafmaßes an

Die Nebenklägerin hofft, dass das weitere Verfahren gegen den Angeklagten zu einer Erhöhung der Freiheitsstrafe führen wird. Bei einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat würde der Angeklagte seinen Beamtenstatus verlieren, § 41 BBG, § 24 BeamtStG. U.a. im Hinblick auf die einschneidende Folge des Verlustes des Beamtenstatus hatte das erstinstanzlich zuständige LG laut der Urteilsbegründung die vergleichsweise milde Strafe von weniger als einem Jahr Freiheitsstrafe verhängt.