Beleidigung Homosexueller als Gesamtgruppe kein Ehrdelikt

Hintergrund In ähnlicher Weise hatte das OLG Frankfurt kürzlich einer Aktivistin und Veranstalterin von Demonstrationen gegen die Coronabeschränkungen in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren Recht gegeben und einen Antrag auf Unterlassung einiger von ihr im Netz geposteten Äußerungen zurückgewiesen. „Tod durch Erschießen“ in Gedichtform ist keine Drohung Die Aktivistin war von einer Gruppe von Gegendemonstranten wegen unterlassener Anmeldungen einzelner Demonstrationen angezeigt worden. Darauf postete die Aktivistin im Netz ein Gedicht unter dem Titel „Denunzianten“ mit Passagen wie: „Manch einer, der genüsslich denunzierte“ sich vor einem „Drei-Mann-Standgericht“ wiederfand, dessen Urteil „Tod durch Erschießen“ lautete. Das OLG bewertete diese Äußerungen in Gedichtform nicht als ernst gemeinte Drohung, sondern sah das gepostete Gedicht als von der durch Art. 5 GG gewährleisteten Meinungsfreiheit gedeckt an. Das Gedicht sei ein noch zulässiger Beitrag zum geistigen Meinungskampf zu den in der Öffentlichkeit sehr umstrittenen Freiheitsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus (OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 10.2.2022, 16 U 87/21).