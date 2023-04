Auch im Yoga-Ashram gilt der gesetzliche Mindestlohn

Für fremdbestimmte, weisungsgebundene Dienste in einem Yogazentrum gilt das Mindestlohngesetz. Die rechtlichen Ausnahmen für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gelten nicht für Yogazentren.

Das verfassungsgerichtlich gewährleistete Selbstbestimmungsrecht von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gilt nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) nur für Gemeinschaften mit einem hinreichenden Maß an eigener religiöser Systembildung und Weltdeutung. Ein Yogazentrum erfüllt diese Kriterien regelmäßig nicht. Fremdbestimmte weisungsgebundene Arbeit unterliegt dort den allgemeinen, für Arbeitnehmer geltenden Regelungen.

Volljuristin hatte einem Ashram 8 Jahre als Sevaka gedient

In dem vom BAG entschiedenen Fall hatte eine Volljuristin seit März 2012 bis Ende Juni 2020 als sogenannte Sevaka (uneigennützig Dienende) in einem Yoga-Ashram gelebt. Der Ashram betrieb in 4 Gebäudekomplexen 40 Seminarräume und verfügte über mehr als 1.000 Betten.

Wöchentliche Dienstverpflichtung von 42 Stunden

Nach dem mit dem Verein abgeschlossenen Sevaka-Vertrag, war die Juristin zu einer wöchentlichen Arbeitsleistung von 42 Stunden verpflichtet. Sie hatte unterschiedliche, nach Weisung ihrer Vorgesetzten zu erfüllenden Aufgaben wahrzunehmen wie Unterrichtsplanung, Seminarplanung sowie die Leitung eines Teams für Social Media/Onlinemarketing. Hierfür stellte ihr der Verein Kost und Logis sowie ein monatliches Taschengeld von ca. 400 Euro zur Verfügung. Außerdem übernahm der Verein die Kosten für Kranken-, Arbeitslosen-, Renten-, und Pflegeversicherung und unterhielt eine zusätzliche Altersversorgung.

Volljuristin fordert Zahlung des Mindestlohns

Nach ihrem Ausscheiden zum 30.6.2020 verklagte die Juristin den Yogaverein auf Lohnzahlung rückwirkend für einen Zeitraum ab 1. Januar 2017. Unter Berufung auf das Mindestlohngesetz forderte sie vom Verein die Zahlung des noch ausstehenden gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von insgesamt 46.118,54 Euro.

Yoga-Verein verweigerte Mindestlohnzahlung

Der Verein verweigerte der Klägerin die geforderte Zahlung unter Hinweis auf ihre Mitgliedschaft einer hinduistischen Ashram-Gemeinschaft. Dort habe sie gemeinnützige Dienste im Rahmen einer Klostergemeinschaft geleistet. Ein zivilrechtliches Arbeitsverhältnis habe nicht bestanden.

Verein macht Sonderstatus geltend

Rechtlich begründete der Verein seine Zahlungsverweigerung mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit gemäß Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG. Das nach Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 WRV (Weimarer Reichsverfassung) gewährleistete Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, dass Mitglieder einer Lebensgemeinschaft außerhalb gesetzlicher Arbeitsverhältnisse gemeinnützige Dienste an der Gesellschaft leisten. Dies hat das BAG z. B. für christliche Klostergemeinschaften entschieden (BAG, Beschluss v. 21.2.2017, 1 ABR 62/12).

Verein als spirituelle Gemeinschaft ohne eigene Weltanschauung

Das BAG gestand – abweichend von der Vorinstanz – dem beklagten Yogaverein die Eigenschaft einer Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft nicht zu. Satzungsmäßiger Zweck des als gemeinnützig anerkannten Ashram-Vereins sei „die Volksbildung durch Verbreitung des Wissens, der Lehre, der Übungen und der Techniken des Yoga und verwandter Disziplinen sowie die Förderung der Religion“. Damit betreibe der Verein eine spirituelle Gemeinschaft mit dem Ziel der Verbreitung von Weisheitslehren, Philosophien und Praktiken aus Indien und anderen Kulturen, allerdings ohne eine eigene spezifische Weltanschauung zu propagieren.

Yogazentrum untersteht den allgemeinen arbeitsrechtlichen Regelungen

Nach Auffassung des BAG fehlt dem Verein damit für eine Religion- oder Weltanschauungsgemeinschaft das erforderliche Mindestmaß an eigener Systembildung und Weltdeutung. Daraus folge, dass der Verein die beispielsweise für Klostergemeinschaften oder christliche Orden geltenden Ausnahmen von der Anwendung bestimmter, für Arbeitsverhältnisse geltende Gesetze wie dem Mindestlohngesetz, nicht für sich in Anspruch nehmen könne.

Vereinsautonomie rechtfertigt keinen Dispens vom Arbeitsrecht

Nach Auffassung des BAG kann der Verein insoweit auch keine Ausnahmestellung auf der Grundlage der verfassungsrechtlich gemäß Art. 9 Abs. 1 GG geschützten Vereinsautonomie für sich beanspruchen. Ausnahmen für die Erbringung weisungsgebundener Arbeitsleistungen außerhalb eines Arbeitsverhältnisses seien in diesem Zusammenhang allenfalls dann anzuerkennen, wenn hierdurch keine zwingenden arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen umgangen würden.

Mindestlohngarantie nicht dispensfähig

Die Garantie des Mindestlohns bewertete das BAG als eine mit dem Argument der Vereinsautonomie nicht dispensfähige gesetzliche Regelung. Der Mindestlohn als Instrument der Existenzsicherung sei letztlich Ausdruck der durch Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG garantierten Menschenwürde, hinter der die verfassungsrechtlich garantierte Vereinsautonomie zurückstehen müsse.

BAG bejaht Anspruch auf Mindestlohn

Das BAG kam insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Tätigkeit der Klägerin für den Verein aufgrund der getroffenen Vereinbarungen weisungsgebunden und in persönlicher Abhängigkeit erfolgte und damit die typischen Merkmale eines Arbeitsverhältnisses gemäß § 611a Abs. 1 BGB aufgewiesen habe. Damit seien auch die gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn anwendbar, auf den die Klägerin Anspruch habe.

(BAG, Urteil v. 25.4.2023, 9 AZR 253/22)