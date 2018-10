Es ist auch in Beratungshilfesachen nicht Sache des Gerichts, nachträglich die Arbeitsweise des Rechtsanwalts zu bewerten und zu kritisieren, indem ihm die Fertigung von Ablichtungen untersagt oder unzumutbar erschwert wird.

Es ist naheliegend, dass in Zeiten leerer öffentlicher Kassen auch an Beratungshilfe gespart wird. Es lohnt sich aber, sich zu wehren, wenn dies offenkundig am falschen Ende geschieht.

Kopieren muss möglich sein

Der Anspruch auf Festsetzung der Kopierkosten folgt aus § 1 RVG in Verbindung mit Nr. 7000 VV RVG. Gemäß Nr. 7000 Nr. 1 a.) VV RVG sind die Kosten für Ablichtungen aus Behörden- und Gerichtsakten zu ersetzen, soweit die Herstellung zur sachgerechten Bearbeitung geboten war.

Rechtswahrnehmungsgleichheit von Bemittelten und Unbemittelten

Ein Rechtsanwalt der einen Mandanten beraten hatte, der angab, Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung geworden sein, benötigt Ablichtungen aus der Ermittlungsakte, um die Angelegenheit sachgerecht zu bearbeiten. Es ging darum, ob er hierfür Anspruch auf Erstattung hatte. Nachdem die Erstattung abgelehnt wurde befand das Amtsgericht, die Kopien seien zur sachgerechten Bearbeitung geboten.

Gute Gründe für einen Erstattungsanspruch für Kopien

Würde dem Anwalt die Fertigung von Ablichtungen untersagt oder unzumutbar erschwert wird, würde die Rechtswahrnehmungsgleichheit von Bemittelten und Unbemittelten im außergerichtlichen Bereich nicht mehr gewährleistet. Es wäre dem Anwalt z.B. unter Umständen nicht möglich, den Mandanten kurzfristig zur Besprechung zu bitten bzw. diese durchzuführen. Außerdem braucht der Rechtsanwalt die zumindest auszugsweise kopierte Akte

möglicherweise für weitere Besprechungstermin,

für die Fertigung von Schriftsätzen im Rahmen der außergerichtlichen Vertretung

sowie um seine Pflicht, gemäß § 50 Abs. 1 BRAO durch Handakten ein geordnetes Bild über die von ihm entfaltete Tätigkeit geben zu können, erfüllen zu können.

Unabhängiges Organ der Rechtspflege

Anwälte sollten in entsprechenden Fällen darauf hinweisen, dass sie gemäß § 1 BRAO unabhängiges Organ der Rechtspflege sind und es nicht Aufgaben des Gerichts sein, dem Rechtsanwalt eine „geringfügige Änderung der anwaltlichen Praxis" vorzuschreiben.

(AG Saale, Beschluss v. 8.2.2010, 103 II 3103/09)

