Ampelkoalition stellt den Koalitionsvertrag vor - ein Überblick

Die zukünftige Ampelkoalition hat ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Schwerpunkte der zukünftigen Regierung sollen Umweltschutz, Klimaneutralität, Digitalisierung, Bildung, Forschung und Entwicklung sowie bezahlbarer Wohnraum sein, alles mit Hilfe schnellerer und unbürokratischerer Verfahren. Dazu sind Umfangreiche Gesetzesänderungen geplant.

Die künftige Koalition plant nichts weniger als einen Aufbruch für Deutschland in Digitalisierung, Klimaneutralität unter Sicherung des Wohlstands und des sozialen Zusammenhalts. Das alles soll ohne Steuererhöhungen und ohne neue Substanzsteuern gelingen.

Steigerung der Effektivität von Verwaltungshandeln

Nicht zuletzt durch einen kompletten Neustart in die Digitalisierung soll staatliches Handeln schneller und effektiver werden. Das beinhaltet neben einer Modernisierung der Verwaltung eine Straffung der Planungsgenehmigungsverfahren. Die Verfahrensdauer soll mindestens halbiert werden. Sämtliche Gesetze sollen einen Digitalisierungscheck unterzogen werden.

Ökologischer Wandel im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft

Die künftige Koalition will bei allen Maßnahmen das 1,5° Ziel des Pariser Klimaabkommens im Auge behalten. Zu diesem Zweck sollen der Ausbau erneuerbarer Energien drastisch beschleunigt und insbesondere verfahrensrechtliche Hemmnisse und Hindernisse aus dem Weg geschaffen werden. Genehmigungsverfahren sollen erheblich beschleunigt werden. Sämtliche geeigneten Dachflächen sollen künftig für Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten die Regel werden.

Deutlicher Windkraftausbau, Förderung der Biodiversität

2 % der Landesfläche sollen für Windkraft ausgewiesen werden der Ausstieg aus der Kohleförderung soll bis 2030 (bisher 2038) gelingen. Hierdurch wirtschaftlich benachteiligte Regionen sollen durch ein Strukturstärkungsgesetz unterstützt werden. In diesem Kontext soll die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis soll so schnell wie möglich beendet werden.

Artensterben und Verlust der Biodiversität soll gestoppt werden. Hierzu sollen wirksame Maßnahmen zum Schutz der Natur durch Unterstützung der Landwirtschaft zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Bewirtschaftung der Nutzflächen sowie einer tiergerechten Nutztierhaltung ergriffen werden.

Erhöhung des Anteils der Elektrofahrzeuge

Ab 2035 nur noch CO2-neutral Fahrzeuge zugelassen werden. Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Elektroautos in Deutschland auf ca. 15 Millionen erhöht werden Der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur soll massiv beschleunigt werden. Ein generelles Tempolimit wird nicht kommen, der ÖPNV soll massiv ausgebaut und unterstützt werden.

Verbesserte Lebensbedingungen in Stadt und Land

Lebensbedingungen in Stadt und Land sollen verbessert werden. Mit Fokus auf das Wohnen in der Stadt sollen Mieterhöhungen weiterhin gedeckelt bleiben (Verlängerung der Mietpreisbremse). Das Leben auf dem Land soll durch schnelles Internet, gute Verkehrsanbindungen, verbessertes Einkaufen an Attraktivität gewinnen. Hierbei soll auch die Infrastruktur der östlichen Bundesländer entsprechend verbessert werden.

400.000 neue Wohnungen jährlich

Die Koalition plant eine Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Bauen und Wohnen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen sind das Ziel. Hierzu soll ein eigenständiges „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ gegründet werden.

Merhr Rechtsstaat und Stärkung der Demokratie

Die Demokratie soll insgesamt gestärkt werden. Das Parlament als Ort der Debatte und Gesetzgebung soll stärker in den Fokus rücken. Der Bürgerdialog soll über neue Instrumente wie Bürgerräte forciert werden, ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben.

Modernisierung der Arbeitswelt

Die Koalition plant eine Flexibilisierung der Arbeitswelt unter Beibehaltung der historisch gewachsenen Sozialpartnerschaft. In der Praxis bedeutet dies die Einführung flexiblerer Arbeitszeitmodelle, eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro, den Abbau gesetzlicher Regelungen, die die Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren. Die Einnahmegrenze für Minijobs wird auf 520 Euro erhöht.

Künftig teilkapitalgedeckte Rentenversicherung

Die Rentensicherung soll generationengerecht erfolgen. Im Jahr 2022 wird der Rentenversicherung aus Haushaltsmitteln ein Kapitalstock von 10 Milliarden zugeführt, das bedeutet den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Die Koalitionäre schließen Rentenkürzungen und die Anhebung des Renteneintrittsalters aus.

Einführung des Bürgergeldes

Das Bürgergeld wird zukünftig die Grundsicherung ablösen. Die Einzelheiten, insbesondere die Bemessung sowie die erlaubten Zuverdienstmöglichkeiten werden noch geprüft.

Vorsorgeprinzip in der Gesundheitspolitik

In der Gesundheitspolitik sollen Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip werden. Die Koalitionäre planen die Verbesserung einer verlässlichen gesundheitlichen Versorgung vor allem auf dem Land. Das System der Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung soll weiterentwickelt werden. Außerdem wollen die Koalitionäre eine Offensive für mehr Pflegepersonal starten.

Corona-Bund-Länder-Krisenstab

Die Koalition will einen Corona-Krisenstab einrichten zur Bewältigung der Pandemie. Ein wissenschaftlicher Beirat soll der Regierung tägliche Berichte zur Lage der Pandemie erstatten. Die Impfkampagne soll ausgeweitet werden unter Einbeziehung der Apotheken. Daneben stellt die Regierung 1 Milliarde Euro für eine Bonuszahlung für Pflegekräfte zur Verfügung. Für Pflegeeinrichtungen soll eine einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt werden. Eine mögliche Ausweitung der Impfpflicht soll geprüft werden.

Stopp der Kinderarmut

Kinderarmut soll gestoppt werden. Mittel hierzu sind eine Neujustierung der Familienförderung, die Einführung eines Kindergrundsicherungsmodells, eine bessere Förderung von Kitas und Schulen sowie die Digitalisierung des Bildungswesens.

Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft

Durch Digitalisierung, durch Startup- und Gründerförderung will die Koalition insbesondere mittelständische Unternehmen durch zukunftsorientierte Rahmenbedingungen fördern.

Umfangreiche Gesetzesänderungen geplant

Zu den geplanten, umfangreichen Gesetzesänderungen gehören

eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ,

, die Reform des Familienrechts,

eine Reform des Abstammungsrechts,

des Abstammungsrechts, eine Reform des Transsexuellengesetzes und

und der Regelungen zur Reproduktionsmedizin.

Die Regelungen sollen der gesellschaftlichen Realität angepasst werden. Das Staatsangehörigkeitsrecht soll die Einwanderung von Fachkräften praxisnäher ausgestalten. Die Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund sollen verbessert werden. Integrierten Personen soll schneller ein rechtssicherer Aufenthaltsstatus eingeräumt werden.

3,5 % des Bruttosozialproduktes für Forschung und Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung soll auch durch eine Erhöhung der Investitionen in Bildung und Forschung gestärkt werden. Das Ziel der künftigen Koalition wird es sein, einen Betrag in Höhe von 3,5 % des Bruttosozialproduktes in Forschung und Entwicklung zu stecken.

Stärkung der inneren Sicherheit

Mehr Sicherheit soll durch Verbesserung der Ausbildung der Polizei und durch bessere Strukturen zur Abwehr von Cyberrisiken erreicht werden. Ein weiterer Fokus gilt dem Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus Islamismus und Linksextremismus.

Mehr Gleichberechtigung

Die Koalition beabsichtigt die Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt weiter zurückzudrängen. Das Prinzip der Lohngleichheit soll wirksam vorangebracht werden.

Wahlalter wird auf 16 Jahre gesenkt

Im Lastenheft der Koalition steht auch die bisher mehrfach gescheiterte Überarbeitung des Wahlrechts mit dem Ziel der Verhinderung des ungebremsten Anwachsens des Deutschen Bundestags. Das Wahlalter soll daneben auf 16 Jahre gesenkt werden.

Europapolitische Ziele

Die Handlungsfähigkeit und Demokratisierung der EU soll vorangetrieben werden. Hierbei gilt ein besonderer Fokus der Erreichung des Ziels der Klimaneutralität und der Umsetzung des Green Deal.

Reform des Einwanderungsrechts

Die neue Regierung will ihre humanitäre Verantwortung die sich aus dem Grundgesetz, der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der EMRK ergibt, wahrnehmen. Das Sterben und Leiden auf dem Mittelmeer sowie an den europäischen Außengrenzen soll beendet werden. Für Asylsuchende sollen legale Wege der Grenzüberschreitung geschaffen werden. Abkommen mit Drittstaaten sollen die Maßnahmen flankieren.

Verbesserung der Ausrüstung der Bundeswehr

Die Koalitionäre wollen die Ausrüstung der Bundeswehr verbessern und auf den neuesten Stand bringen. In diesem Kontext soll das Prinzip der inneren Führung gestärkt werden.

Legalisierung von Cannabis

Im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen in den Medien viel diskutiert ist die beabsichtigte Legalisierung von Cannabis. Diese steht weiterhin auf dem Plan, die Umsetzung im einzelnen ist jedoch noch unklar.

Die Parteien müssen noch zustimmen

Auf insgesamt ca. 170 Vertragsseiten hat sich die künftige Koalition eine Menge vorgenommen. Die einzelnen Vorhaben des Koalitionsvertrages werden zu ihrer Umsetzung umfangreiche Gesetzesänderungen sowie gesetzliche Neuregelungen erforderlich machen. Dies bedeutet nicht nur für den Gesetzgeber, sondern in der Folge auch für die Verwaltung und nicht zuletzt für die Justiz erhebliche Anstrengungen. Zur endgültigen Bildung einer Regierungskoalition ist jetzt nur noch die Zustimmung der Parteien erforderlich - und die erscheint als nicht unwahrscheinlich.

Weitere News zum Thema:

Koalitionsvertrag 2021 aus Immobiliensicht

Corona-Gesetz der Ampelkoalition wurde verabschiedet