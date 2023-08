5 Mio Dollar Schadenersatz wegen schlecht belegter Pizza?

Eine Schadensumme in Höhe von 5 Mio Dollar fordert ein US-Amerikaner vor Gericht wegen einer – anders als von der Werbung suggeriert – äußerst spärlich belegten und gefüllten mexikanischen Pizza.

Gegenstand des zwischen einem US-Bürger und einer Fast-Food-Kette geführten Rechtsstreits ist eine äußerst ambitionierte Schadensersatzforderung des Pizza-Kunden wegen einer zu mickrigen Belegung und Füllung einer mexikanischen Pizza.

Kunde rügt irreführende Werbung

Eine mexikanische Pizza ist typischerweise mit Hackfleisch, Bohnen und einer Sauce gefüllt und mit Käse und diversen Gemüsestückchen belegt. Die Füllung und Belegung der in der Werbung gezeigten Pizzen der Fast-Food war nach Darstellung des Kunden doppelt so üppig wie in Wirklichkeit. Der Pizzakunde rügte eine irreführende Werbung, Täuschung der Kunden und unfaire Geschäftspraktiken. Er reichte Klage auf Schadenersatz beim „Eastern District of New York“ ein.

Pizza wegen der tollen Werbung gekauft

Der Kläger machte in seiner Klageschrift geltend, er habe das Produkt nur wegen der appetitanregenden Werbung gekauft. Hätte er vorher gewusst, dass das fertige Produkt der werblichen Anpreisung nicht annähernd entsprach, hätte er von einem Kauf abgesehen.

Bedenkliche Kaufimpulse durch irreführende Werbung

Der Kläger verwies auf die derzeit hohe Inflation und die dadurch für ihn beengte finanzielle Lage. Insoweit seien die mit der realitätsfernen Werbung geweckten Kaufimpulse besonders bedenklich. Sein Vermögen sei um den Betrag der für den Kauf der Pizza aufgewendeten Geldsumme von 5,49 Dollar geschädigt. Er fordere Schadenersatz.

Wie kommt die gigantische Schadenssumme zustande?

Aus deutscher Sicht stellt sich an dieser Stelle die Frage, auf welche Weise der Kläger aus einem Verlust von 5,49 Dollar wegen des Kaufs einer Pizza eine Schadensumme von 5 Mio Dollar errechnen kann. Die Antwort findet sich in dem im Vergleich zum deutschen Recht unterschiedlichen Schadensbegriff des US- und des angloamerikanischen Rechtssystems.

Vermögensminderung ist nur ein Element des US-Schadenbegriffs

Wie das deutsche Recht kennt auch das amerikanische Recht die Berechnung des Schadens nach der Differenzmethode, also nach der Minderung des Vermögens infolge des schädigenden Ereignisses. Die seitens des Geschädigten erlittene Vermögensminderung ist im Rahmen eines begründeten Schadensersatzanspruches zu kompensieren („compensatory damages“). Das entspräche dem Pizza-Kaufpreis von 5,49 Dollar. Dies ist aber nur ein Element des Schadensbegriffs ist nach angloamerikanischen Recht.

Schadenersatz im US-Recht kann Strafelement enthalten

Der im Fall eines berechtigten Anspruchs zu leistende Schadensersatz kann unter bestimmten Voraussetzungen darüber hinaus aber auch ein spezial- und generalpräventives Strafelement („punitive damages“) enthalten. Dahinter steckt die Idee, dass ein Unternehmen durch rechtswidrige Verhaltensweisen - wie Einsparungen am Pizzabelag - möglicherweise erhebliche Mehreinnahmen generiert. Eine einzelne Klage - wie im Pizzafall - könnte dem Unternehmen in Anbetracht der erheblichen Mehreinnahmen gleichgültig sein, wenn es lediglich eine Verurteilung zum Ersatz des für die Pizza durch den Kunden verauslagten Betrages zu befürchten hätte.

Strafschadenersatz mit Abschreckungswirkung

Vor diesem Hintergrund können US-Gerichte Schadenersatz in einer Höhe gewähren, der das verklagte Unternehmen (Spezialprävention) aber auch andere Unternehmen (Generalprävention) dazu veranlasst, sich in Zukunft rechtstreu zu verhalten und irreführende Werbung zu unterlassen. Die Verurteilung zu „punitive damages“ setzt allerdings nicht bei bloß fahrlässiges Fehlverhalten voraus, sondern erfordert Vorsatz oder sehr grobes Verschulden. Dieses sehr grobe Verschulden liegt im oberen Bereich der groben Fahrlässigkeit nach deutschem Recht, also knapp unter der Vorsatzgrenze.

5 Mio Dollar Schadenersatz sind eher unrealistisch

Die Hürden für den Nachweis eines sehr groben Verschuldens sind hoch. Ob dem Kläger ein solcher Nachweis gelingt, erscheint zumindest zweifelhaft. Darüber hinaus ist die geltend gemachte Schadenersatzsumme von 5 Mio Dollar auch nach US-amerikanischem Recht äußerst ambitioniert angesetzt und dürfte kaum zu erreichen sein. Im Fall einer Verbrühung durch eine zu heiße Tasse Kaffee, hatte sich die Fast-Food-Kette „McDonald’s“ vor einigen Jahren mit einer Kundin vor Gericht auf Zahlung einer Schadenssumme in Höhe von 480.000 US-Dollar geeinigt.