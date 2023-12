§ 25 Übergangsregelung für Gerichtsvollzieher

Bis zum Erlaß neuer Vorschriften nach § 21 richtet sich die Abfindung der Gerichtsvollzieher und der Vollziehungsbeamten der Justiz bei Dienstreisen und Dienstgängen in Vollstreckungsangelegenheiten nach den bisherigen Vorschriften.

§ 26 (weggefallen)

§ 27 Beamte der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

Soweit nach diesem Gesetz für Entscheidungen in Einzelfällen die Zustimmung des Ministers des Innern vorgesehen ist, entfällt sie für die Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 28 Verweisungen

Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die nach diesem Gesetz nicht mehr gelten, so treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 28a Zuständigkeitsregelung

(1) 1Die Beschäftigungs- oder Ausbildungsbehörde ist zuständig für

1. die Anordnung oder Genehmigung von Dienstreisen und Dienstgängen und von Reisen zur Fortbildung und Ausbildung,

2. die Erstattung von Auslagen nach § 1 Abs. 2 und

3. die Erteilung der Zustimmung nach § 6 Abs. 1,

soweit nicht durch dieses Gesetz eine andere Zuständigkeit bestimmt ist. 2Die oberste Dienstbehörde kann durch Rechtsvorschrift eine abweichende Zuständigkeit bestimmen.

(2) 1Die oberste Dienstbehörde ist zuständig für die Bewilligung und Gewährung von Trennungsgeld. 2Sie kann durch Rechtsvorschrift eine abweichende Zuständigkeit bestimmen.

§ 29 Ermächtigungen

(1) Die für das Reisekostenrecht zuständige Ministerin oder der für das Reisekostenrecht zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in den §§ 6, 9, 10 Abs. 2 und § 15 festgelegten Beträge veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen und die Einteilung der Kraftfahrzeuge in § 6 Abs. 1 veränderten Verhältnissen anzupassen.

(2) Der Minister des Innern erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1966 in Kraft. 2Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft.