§ 25 Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in § 6 und § 10 Abs. 1 festgesetzten Beträge veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.

(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt die Senatskommission für das Personalwesen.

§ 26 Verweisungen

Ist in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die nach diesem Gesetz nicht mehr gelten, so treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 27 (weggefallen)