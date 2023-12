(1) 1Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung, Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur Ankunft am neuen Dienstort gewährt; im Übrigen gilt § 7. 2Wenn der Dienstreisende vom nächsten Tage an Trennungsgeld nach § 3 der Bremischen Trennungsgeldverordnung erhält, wird Tagegeld bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt; daneben werden die Übernachtungskosten nach § 10 erstattet. 3Bei Dienstreisen aus Anlass der Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld vom Beginn des Abfahrtstages an gewährt, wenn für den vorhergehenden Tag Trennungsgeld nach § 3 der Bremischen Trennungsgeldverordnung gewährt wird.

(2) Bei einer Dienstreise aus Anlass der Einstellung wird dem Dienstreisenden höchstens die Reisekostenvergütung gewährt, die ihm bei einer Dienstreise vom Wohnort zum Dienstort zustünde.

(3) 1Bei einer Dienstreise an den Wohnort wird für die Dauer des Aufenthalts an diesem Ort kein Tagegeld und für die Aufenthaltsdauer in der eigenen Wohnung keine Übernachtungskostenerstattung gewährt. 2Bei der Fahrkostenerstattung und der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (§§ 5, 6) bleiben die Aufwendungen unberücksichtigt, die auch ohne die Dienstreise an den Wohnort entstanden wären.

(4) 1Übernachtet der Dienstreisende in seiner außerhalb des Geschäftsortes gelegenen Wohnung, werden keine Übernachtungskosten erstattet. 2Die notwendigen Auslagen für die Fahrten zwischen dem Geschäftsort und dem Wohnort (§§ 5, 6) werden bis zur Höhe der Übernachtungskostenpauschale nach § 10 Abs. 1 Satz 1 erstattet. 3Für die Aufenthaltsdauer in der eigenen Wohnung wird kein Tagegeld gewährt.