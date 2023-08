(1) Sind innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Feststellungszeitpunkt (Absätze 2 der §§ 21 bis 23) oder dem Abschlußzeitpunkt (§ 63 Abs. 3) Wirtschaftsgüter aus dem in der Deutschen Demokratischen Republik befindlichen Teil eines gewerblichen Betriebes ausgeschieden worden, ohne daß diesem ein entsprechender Gegenwert zugeführt worden ist, so sind die ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter dem gewerblichen Betrieb zuzurechnen, wenn sie durch die Ausscheidung der Vermögensbesteuerung in der Deutschen Demokratischen Republik entgehen würden und der Wert des noch vorhandenen, der Vermögensbesteuerung in der Deutschen Demokratischen Republik unterliegenden Teils des Betriebes in einem offenbaren Mißverhältnis zu dem Wert der ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter steht.

(2) Abs. 1 gilt nicht:

1. für Gewinnausschüttungen,