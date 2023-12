Regelbetrag-Verordnung [bis 01.01.2008], Zuletzt gültige Fassung mit Änderungen seit 1.1.2002

§ 1 Festsetzung der Regelbeträge Die Regelbeträge für den Unterhalt eines minderjährigen Kindes gegenüber dem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, betragen monatlich 1. in der ersten Altersstufe vom 1. Juli 2007 an 202 ...

