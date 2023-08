Rechtsdienstleistungsgesetz / § 15 Vorübergehende Rechtsdienstleistungen

(1) 1Natürliche und juristische Personen sowie Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit[1], die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ...

