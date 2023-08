Rechtsanwaltsvergütungsgesetz / § 51 Festsetzung einer Pauschgebühr

(1) 1In Strafsachen, gerichtlichen Bußgeldsachen[1], Verfahren nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, in Verfahren nach dem IStGH-Gesetz, in Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen sowie in Verfahren nach § 151 Nummer 6 ...

mehr

4 Wochen testen