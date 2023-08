Rechtsanwaltsvergütungsgesetz / §§ 22 - 33 Abschnitt 4 Gegenstandswert

§ 22 Grundsatz (1) In derselben Angelegenheit werden die Werte mehrerer Gegenstände zusammengerechnet. (2) 1Der Wert beträgt in derselben Angelegenheit höchstens 30 Millionen Euro, soweit durch Gesetz kein niedrigerer Höchstwert bestimmt ist. 2Sind in ...

mehr

4 Wochen testen