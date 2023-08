DBA Frankreich, RatifikationsG z. Revisionsprotokoll

[Vorspann] Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: Art. 1 1Dem in Bonn am 9. Juni 1969 unterzeichneten Revisionsprotokoll zu dem am 21. Juli in Paris unterzeichneten Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland ...

mehr

4 Wochen testen