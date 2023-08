(1) Die regelmäßige Amtszeit der Jugendvertretung beträgt zwei Jahre.

(2) Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Jugendvertretung besteht, mit dem Ablauf ihrer Amtszeit.

(3) 1Die Amtszeit endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach § 66 Satz 1 die regelmäßigen Wahlen oder nach § 66 Satz 2 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 die Neuwahlen stattfinden. 2Im Fall des § 66 Satz 2 in Verbindung mit § 18 Absatz 2 Nummer 2 endet die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Neuwahl.

(4) 1§ 27 Absatz 4, § 28, § 29 Absatz 1, § 30 und § 31 gelten entsprechend. 2Die Mitgliedschaft in der Jugendvertretung erlischt nicht durch die Vollendung des 24. Lebensjahres nach dem Wahltag.