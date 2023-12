§ 47 Allgemeines

(1) Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) 1Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsmäßigen Durchführung der Aufgaben des Personalrats erforderlich ist, hat keine Minderung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts zur Folge. 2Werden Mitglieder des Personalrats durch die Erfüllung ihrer Aufgaben über ihre individuell maßgebliche Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren.

§ 47a Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

(1) 1Die Mitglieder des Personalrats sowie die Ersatzmitglieder, die in absehbarer Zeit in den Personalrat eintreten werden oder regelmäßig zu Sitzungen des Personalrats herangezogen werden, sind unter Fortzahlung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind; dabei sind die dienstlichen Interessen angemessen zu berücksichtigen. 2§ 47 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1Der Vorsitzende des Personalrats sowie einer der stellvertretenden Vorsitzenden haben viermal im Jahr Anspruch auf Besoldungs- oder Entgeltfortzahlung anlässlich der Teilnahme an einer von der zuständigen Gewerkschaft einberufenen Konferenz der Vorsitzenden der Personalräte. 2Denselben Anspruch haben alle Mitglieder des Personalrats zweimal im Jahr zur Teilnahme an einer gleichen Konferenz. 3Die persönliche Teilnahme an einer dieser Konferenzen ist durch eine Bescheinigung der zuständigen gewerkschaftlichen Konferenzleitung nachzuweisen. 4Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 47b Freistellung

(1) 1Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des Personalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Sie sind freizustellen in Personalräten mit

fünf Mitgliedern für zwölf Arbeitsstunden in der Woche, sieben Mitgliedern für 24 Arbeitsstunden in der Woche, neun Mitgliedern im Umfang eines Vollzeitbeschäftigten, elf Mitgliedern im Umfang von zwei Vollzeitbeschäftigten, 13 Mitgliedern im Umfang von drei Vollzeitbeschäftigten, 15 Mitgliedern im Umfang von vier Vollzeitbeschäftigten, 17 Mitgliedern im Umfang von fünf Vollzeitbeschäftigten, 19 Mitgliedern im Umfang von sechs Vollzeitbeschäftigten, 21 Mitgliedern im Umfang von sieben Vollzeitbeschäftigten, 23 Mitgliedern im Umfang von acht Vollzeitbeschäftigten, 25 Mitgliedern im Umfang von neun Vollzeitbeschäftigten, 27 Mitgliedern im Umfang von zehn Vollzeitbeschäftigten.

3Eine entsprechende Teilfreistellung mehrerer Mitglieder ist zulässig.

(2) Personalrat und Dienststelle können abweichend von Absatz 1 Satz 2 höhere oder niedrigere Freistellungen für die Dauer der Amtszeit des Personalrats vereinbaren.

(3) 1Maßgebend für die Ermittlung der Freistellungen ist die Zahl der Mitglieder des Personalrats, welche nach § 14 Absatz 1, 3 und 4 einer zum Zeitpunkt der Antragstellung durchzuführenden Wahl des Personalrats zugrunde zu legen wäre. 2Würde sich nach der Freistellung die Zahl der Mitglieder des Personalrats im Falle einer Neuwahl um mehr als zwei Mitglieder verringern, ist eine aufgrund der bisherigen Mitgliederzahl bewilligte Freistellung zu verringern. 3Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) 1Bei der Freistellung sind zunächst die von den Gruppenvertretern gewählten Vorstandsmitglieder, sodann die übrigen Vorstandsmitglieder zu berücksichtigen. 2Bei weiteren Freistellungen sind die im Personalrat vertretenen Wahlvorschläge nach den Grund...