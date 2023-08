in den Personalangelegenheiten nach § 71 Absatz 1 und 1a der a) in § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 bezeichneten Beschäftigten, b) der Beamten auf Zeit, c) der Beschäftigten mit überwiegend wissenschaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit,