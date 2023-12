Die untere Wasserbehörde kann an Anlagen nach § 62 Abs. 1 WHG Anforderungen stellen, die über die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß § 62 Abs. 2 WHG, in dieser Verordnung, in einer Bauartzulassung, in einem Verwendbarkeitsnachweis nach Vorschriften des Bauordnungsrechts, des Bauproduktengesetzes oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Anforderungen hinausgehen, wenn andernfalls aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Voraussetzungen des § 62 Abs. 1 WHG nicht erfüllt sind.