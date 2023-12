Anlagen, für die Prüfungen vorgeschrieben sind, a) in einer Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung, b) nach dem Gerätesicherheitsgesetz, c) in einer bauaufsichtlichen Zulassung, d) in einem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, e) in einer die Eignungsfeststellung einschließenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 2Sind in diesen Zulassungen kürzere Prüffristen festgelegt, so gelten diese.