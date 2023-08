2.2

Anforderungen an Abfüll- und Umschlaganlagen (Beim Befüllen und Entleeren von Heizölverbraucheranlagen aus hierfür zugelassenen Straßentankwagen und Aufsetztanks unter Verwendung von selbsttätig schließenden Abfüllsicherungen und Grenzwertgebern werden an die Abfüllplätze keine besonderen Anforderungen gestellt.) Behälter/Verpackungen WGK 0 WGK 1 WGK 2 WGK 3 Befüllen und Entleeren von ortsbeweglichen Behältern F0 + R0 + I0 F1 + R1 + I0 F2 + R1 + I0 F2 + R1 + I0 Umladen von Flüssigkeiten in Verpackungen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen nicht genügen oder nicht gleichwertig sind F0 + R0 + I0 F1 + R0 + I1 F1 + R1 + I1 F1 + R1 + I2 Umladen von Flüssigkeiten in Verpackungen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen genügen oder gleichwertig sind F0 + R0 + I0 F0 + R0 + I0 F1 + R0 + I2 F1 + R0 + I2 Erläuterung: +: zusätzlich Für das Laden und Löschen von Schiffen mit Rohrleitungen gilt: Beim Umschlag im Druckbetrieb muß die Umschlaganlage mit einem Sicherheitssystem mit Schnellschlußeinrichtungen ausgestattet sein, das selbsttätig land- und schiffsseitig den Förderstrom unterbricht und die Leitungsverbindung dazwischen öffnet, wenn und bevor die Leitungsverbindung infolge Abtreiben des Schiffes zerstört werden kann. Beim Saugbetrieb muß sichergestellt sein, daß bei einem Schaden an der Saugleitung das Transportmittel nicht durch Heberwirkung leerlaufen kann.