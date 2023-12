1Die Vorschriften der §§ 4 bis 6 VbF und die auf Grund von § 4 Absatz 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der Fassung vom 11. Mai 2001 (BGBl. I S. 867) erlassenen Rechtsvorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung auch auf solche Anlagen zum Lagern und Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten anzuwenden, die keinen gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. 2Dies gilt jedoch nicht für die in § 1 Absätze 2 und 3 VbF und § 2 VbF bezeichneten Anlagen und Behälter.