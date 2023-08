2.1

Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender flüssiger Stoffe, ausgenommen: a) Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit wassergefährdenden Stoffen, b) Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Flüssigkeiten im Netzbereich von Elektrizitätsversorgungsunternehmen: Volumen in m³ WGK 1 WGK 2 WGK 3 0,1 F0 +R0 +I0 F0 +R0 +I0 F0 +R0 +I0 > 0,1 - 1 F0 +R0 +I0 F1 +R1 +I0 /F1 +R0 +I1 /F0 +R3 +I0 F1 +R1 +I1 /F2 +R2 +I0 /F0 +R3 +I0 >1 - 10 F1 +R1 +I0 /F1 +R0 +I1 /F0 +R3 +I0 F1 +R1 +I1 /F1 +R2 +I0 /F0 +R3 +I0 F1 +R1 +I1 +I2 /F2 +R2 +I1 /F0 +R3 +I0 >10 - 100 F1 +R1 +I1 /F1 +R2 +I0 /F0 +R3 +I0 F1 +R1 +I1 +I2 /F2 +R2 +I1 /F0 +R3 +I0 F2 +R2 +I1 +I2 /F1 +R3 +I1 +I2 >100 F1 +R1 +I1 +I2 /F2 +R2 +I1 /F0 +R3 +I0 F2 +R2 +I1 +I2 /F1 +R3 +I1 +I2 F2 +R2 +I1 +I2 /F1 +R3 +I1 +I2 Erläuterungen: + zusätzlich / wahlweise Bei Fass- und Gebindelägern ist die Größe des nach der Tabelle in Nummer 2.1 erforderlichen Auffangraumes R1 oder R2 wie folgt zu staffeln: Gesamtrauminhalt Vges in m³ Rauminhalt des Rückhaltevolumens 100 10 vom Hundert (v.H.) von Vges, wenigstens den Rauminhalt des größten Gefäßes > 100 - 1000 3 v.H. von Vges, wenigstens jedoch 10 m³ > 1000 2 v.H. von Vges, wenigstens jedoch 30 m³ Bei Kleingebindelägern, bei denen das Volumen der einzelnen Behälter nicht mehr als 20 l beträgt, genügt R0, wenn die Stoffe a) im Freien in dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten und gegen Witterungseinflüsse beständigen Gefäßen oder Verpackungen oder in geschlossenen Räumen gelagert werden und b) die Schadensbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln möglich und in der Betriebsanweisung dargelegt ist. Die Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung der Bodenflächen (F-Anforderungen) sowie an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art, wie sie sich für die jeweilige Gefährdungsstufe der Lagerungsanlage aus der Tabelle unter Nummer 2.1 ergeben, bleiben unberührt.