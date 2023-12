Gemeindehaushaltsverordnung... / § 44 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) 1Die §§ 1 bis 19, 21 bis 23, 31 bis 34 und 40 bis 42 treten am Tage nach der Verkündung in Kraft. 2Diese Bestimmungen sind erstmals für die Aufstellung des Haushalts 2003 anzuwenden. 3Im Übrigen tritt diese Verordnung am 1. Januar 2003 in Kraft. (2) ...

mehr

4 Wochen testen