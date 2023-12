(1) 1Soweit aufgrund dieser Verordnung Änderungen an Abwasseranlagen oder deren Anlagenteilen, insbesondere an Mess- und Kontrolleinrichtungen vorzunehmen sind, haben diese bis spätestens 31. Dezember 2005 zu erfolgen. 2Die Wasserbehörde kann in Ausnahmefällen auf Antrag eine Verlängerung dieser Frist zulassen.

(2) Die Unternehmer der öffentlichen Abwasseranlagen haben

1. in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern bis zum 31. Dezember 2005 und

2. in Gemeinden mit bis zu 2000 Einwohnern bis zum 31. Dezember 2008

einen Kanalbestandsplan nach Anlage 1 Nr. 4 aufzustellen.

(3) Die Berichterstattung nach § 6 Abs. 1 dieser Verordnung hat erstmals für das Jahr 2004 bis zum 31. März 2005 zu erfolgen.