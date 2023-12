Hinweise zur Durchführung der Eigenkontrolle a) Art und Umfang der Untersuchungen Für die Kontrolle der Abwasserbehandlungsanlage ist ein betriebliches Messprogramm aufzustellen und der Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. Es ist eigenverantwortlich durchzuführen und die Ergebnisse sind in dem Betriebstagebuch zu dokumentieren. Soweit im Bescheid nichts anderes bestimmt ist, sind die in der jeweiligen Einleitungserlaubnis begrenzten Parameter in das o.g. Messprogramm aufzunehmen. Sie sind an den im Erlaubnisbescheid aufgeführten Probenahmestellen mindestens in folgender Häufigkeit von einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle zu untersuchen. Die durch die Untersuchungsstelle durchzuführenden Untersuchungen schließen die in Anhang 5 genannten Tätigkeiten ein. Bei einem Abwasseranfall unter 10 m³ /d: 2 mal je Jahr, bei einem Abwasseranfall ab 10 bis unter 100 m³ /d: 4 mal je Jahr, bei einem Abwasseranfall von 100 m³ /d und mehr: 6 mal je Jahr. Maßgeblich ist die Bemessungswassermenge der Abwasserbehandlungsanlage. Die Häufigkeit der Untersuchungen kann um die im Erlaubnisbescheid festgelegte Häufigkeit der staatlichen Überwachung verringert werden. b ) Probenahme Abwasserproben sind als 2-h-Mischproben oder qualifizierte Stichproben zu entnehmen. Dies gilt, soweit für den jeweiligen Parameter in der Einleitungserlaubnis für den jeweiligen Parameter keine abweichende Regelung getroffen ist. Bei Anlagen mit Chargenbetrieb ist eine einfache Stichprobe ausreichend. c) Abwasserdurchflussmessung Der Abwasserdurchfluss ist durch ein summierendes Messgerät mit Momentananzeige, entsprechend den dafür maßgeblichen Regeln der Technik zu messen. Die Messgeräte sind dauernd, auch in Zeiten der Betriebsruhe, zu betreiben. Bei Einleitungen mit einem Abwasseranfall von unter 10 m³ /d kann der Abwasseranfall durch Wasserzähler auf der Frischwasserseite ermittelt werden. Betriebsabwasser ist dabei unabhängig von Kühlwasser und häuslichem Abwasser zu erfassen. Bei Chargenbetrieb ist es in der Regel ausreichend, die Zahl der Chargen täglich zu erfassen und hieraus die tägliche Einleitemenge zu ermitteln. Bei Anlagen mit einem Abfluss von mehr als 150 m³ in 2 Stunden sind die für die Einleitung in das Gewässer massgebenden Durchflussmesseinrichtungen alle 5 Jahre von einer Prüfstelle nach § 10 EKVO hydraulisch zu überprüfen.