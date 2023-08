Altersvermögensgesetz / Art. 35 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft, soweit in den folgenden Absätzen nicht etwas anderes bestimmt ist. (2) Mit Wirkung vom 1. Januar 1998 tritt Artikel 25 Nr. 2 in Kraft. (3) Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 treten in Kraft: Artikel 5, ...

