Art und Menge der Abfälle und Lagerkapazität Art Zu entladender Abfall (m³) Maximale Lagerkapazität (m³) Menge des an Bord verbleibenden Abfalls (m³) Hafen, in dem der verbleibende Abfall entladen wird Geschätzte Abfallmenge, die zwischen Meldung und nächstem Anlaufhafen anfällt (m³) Anlage I MARPOL-Übereinkommen — Öl Ölhaltiges Bilgenwasser Ölhaltige Rückstände (Schlamm) Ölhaltiges Tankwaschwasser Schmutziges Ballastwasser Ablagerungen und Schlämme aus der Tankreinigung Sonstiges (bitte angeben) Anlage II MARPOL-Übereinkommen — schädliche flüssige Stoffe (NLS)1) Stoff der Gruppe X Stoff der Gruppe Y Stoff der Gruppe Z OS — Sonstige Stoffe Anlage IV MARPOL-Übereinkommen — Schiffsabwasser Anlage V MARPOL-Übereinkommen — Schiffsmüll A. Kunststoff B. Lebensmittelabfälle C. Haushaltsabfälle (z. B. Papier, Glas, Metall,) D. Speiseöl E. Asche aus Verbrennungsanlagen F. Betriebsabfälle (z. B. Filter- und Aufsaugmaterial) G. Tierkörper H. Fischfanggeräte I. Elektro- und Elektronik-Altgeräte J. Ladungsrückstände2) nicht schädlich für die Meeresumwelt (nicht-HME) K. Ladungsrückstände2) schädlich für die Meeresumwelt (HME) Anlage VI MARPOL-Übereinkommen — Luftverunreinigung durch Schiffe Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen und Ausrüstungsgegenstände, die solche Stoffe enthalten3) Rückstände aus Abgasreinigungssystemen Andere Abfälle, die nicht unter das MARPOL-Übereinkommen fallen Passiv gefischte Abfälle Anmerkungen: