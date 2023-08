2. WahlO zum MitbestimmungsG / § 11 Übersendung der Wählerliste

(1) 1Der Betriebswahlvorstand übersendet dem Unternehmenswahlvorstand unverzüglich nach Ablauf der in § 10 Abs. 1 bestimmten Frist eine Kopie der Wählerliste und teilt ihm die Zahlen der in der Regel im Betrieb beschäftigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des ...

mehr

4 Wochen testen