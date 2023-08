1. WahlO zum MitbestimmungsG / § 71 Unterabschnitt 2 Mitteilung an die Delegierten

§ 71 Mitteilung an die Delegierten (1) 1Der Betriebswahlvorstand teilt jedem Delegierten spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Delegiertenversammlung mit: 1. dass an der Wahl und an Abstimmungen nur Delegierte teilnehmen können, die in ...

mehr

4 Wochen testen