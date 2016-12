Zurich Financial Services mit neuem Head of Human Resources

20.04.2011 | Personalszene

Seit Februar 2011 ist Peter J. Wright Group Head of Human Resources des Versicherungsunternehmens Zurich Financial Services Group.

Der 56-jährige Peter Wright folgt auf Peter Goerke, der Zurich im Januar 2011 verliess, und wird für die globale Führung der HR-Funktion verantwortlich sein. Er wird an Christian Orator, Chief Administrative Officer, berichten und in Zürich tätig sein.

Wright kommt von AIG in New York zu Zurich, wo er als Executive Vice President und Chief Human Resources Officer, Worldwide Life and Retirement Services tätig war. Davor bekleidete er verschiedene HR-Führungsfunktionen bei global tätigen Unternehmen wie BP, Estee Lauder, Merrill Lynch Mercury Asset Management, Korn/Ferry International und Unilever. Peter Wright hat einen Master-Abschluss in Geschichte des St. John's College, Cambridge University.