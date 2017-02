Zukunftswerkstatt "Hochleistung durch Generationenvielfalt"

14.01.2013 | Veranstaltung

Generationenvielfalt als Erfolgsfaktor

Bild: Haufe Online Redaktion

Generationenvielfalt und unternehmerischer Erfolg lassen sich unter bestimmten Bedingungen gezielt miteinander verknüpfen. Die konkreten Voraussetzungen soll auf der dritten DDN- Zukunftswerkstatt vom Demographie Netzwerk e.V. (DDN) und der SAP AG beleuchtet werden.

Unter dem Titel "Hochleistung durch Generationenvielfalt – Barrieren, Instrumente und praktische Erfahrungen" findet die Veranstaltung am 25. Februar in den Räumen der SAP AG in St. Leon-Rot statt. In praxisnaher Form sollen die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt herausarbeiten, welche Führungs- und HRM-Strategien in altersheterogenen Teams erfolgversprechend sind. Die Kombination aus der Präsentation aktueller Forschungsergebnisse durch das Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen sowie Praxiserfahrungen namhafter Unternehmen wird bei dieser Zukunftswerkstatt das Programm bestimmen.

In mehreren Foren haben Teilnehmer die Möglichkeit, von Good-Practice- Beispielen anderer Unternehmen zu lernen. Hierzu gehören neben der SAP AG beispielsweise ING-Diba oder die ZF Friedrichshafen. Zudem werden konkrete Wege aufgezeigt, wie die Teilnehmer am Thema weiterarbeiten können. Kooperationspartner der Zukunftswerkstatt sind die Deutsche Gesellschaft für Personalführung sowie das Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen.