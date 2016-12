20. September, 10.15 Uhr, Forum 6, Halle 2.1 - Podiumsdiskussion "Erfolg im E-Recruiting: Wie ihn sichern, wie ihn messen?" mit Experten aus Wirtschaft, Beratung und Politik.

Moderation: Daniela Furkel, Chefreporterin Personalmagazin 20. September, 14.30 Uhr, Stand R.09, Halle 2.2 - Vortrag "Zwischen Smile-Chart, Transfer und ROI: Wie messen Sie die Qualität Ihrer PE-Maßnahmen?"

Mit Jens Brennholt und Rainer Kasemir, Haufe Akademie 21. September, 9.30 Uhr, Professional Learning Forum, Stand T.30, Halle 2.2 - Vortrag "E-Learning erfolgreich in der Organisation einführen: Sieben Schlüsselfaktoren"

Mit Peter Miez-Mangold, Bereichsleiter E-Learning, Haufe Akademie 21. September, 10.15 Uhr, Forum 5, Halle 2.1 - Vortrag "Die aktuellen Änderungen im Arbeitsrecht"

Mit Christoph Tillmanns, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, und Dr. Peter H. M. Rambach, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Sozietät Dr. Fettweis & Sozien, präsentiert von Haufe-Lexware 22. September, 12 Uhr, Forum 8, Halle 2.2 - Podiumsdiskussion zum HR Next Generation Award „Alumni und ihre Förderer berichten“

Moderation: Randolf Jessl, Chefredakteur, und Kristina Enderle, Redakteurin, Personalmagazin 22. September, 12.45 Uhr, Forum 8, Halle 2.2 - Verleihung des HR Next Generation Award 2011 22. September, 14.30 Uhr, Forum 5, Halle 2.1 - Vortrag "HR 2.0: Das zukünftige Aufgabenprofil des HR Managements"

Mit Hermann Arnold, Geschäftsführer der Umantis AG, präsentiert von Haufe-Lexware